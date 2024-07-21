人物開箱／新住民侯梅嬌 從旱鴨子變游泳教練

緬甸新住民侯梅嬌22歲那年隨母親來台灣，原本在成衣界打拚，45歲提早退休，某次與家人去帛琉玩，才感受到身為旱鴨子的處境，看著其他人都在享受游泳樂趣，她認為，不會游泳不行，一路從初級課程學起，後來考取救生教練及急救教練執照，在第一線用愛心教導怕水的學員。

侯梅嬌一度是職業婦女，為照顧孩子離開職場，與家人出國到帛琉，其他人在盡情玩水，只有她不會游泳，回國後，妹妹提議，她們的兒子同年，可以結伴學游泳。一開始侯梅嬌只是在一旁看著兒子學游泳，妹妹建議她「既然來了，就去初、中級班試試」，沒想到結下不解之緣，栽入游泳世界20年，還考上證照。

侯梅嬌表示，想學游泳動機很單純，台灣是海島國家，孩子會想玩水，她無法一直陪在兒子身邊，希望孩子不要當旱鴨子，她以身作則，陪孩子一起學游泳。

「我不是最會游泳的，但我很會教人游泳」，侯梅嬌在指導時，不論對象是孩童或成人，都要發揮耐心與同理心，自己曾經很怕水，在訓練學員過程，更能設身處地去引導。

侯梅嬌曾碰過讀國小的小女生，從一開始很怕水，結訓後變得如魚得水，也曾碰過一名愛衝浪、重裝潛水的女生，對方愛玩水，但從沒學過游泳基本功，她指導對方按部就班上完初級、中級班共27天課程，成為真正的水中蛟龍。

侯梅嬌分享教學心法說，學員下水前，會先給心理輔導，鼓勵他們「學會游泳不難」，遇到緊張型學員，指導過程會適度給予安全感。侯也拉丈夫一起學游泳，2人曾任泳渡日月潭的救生員，侯梅嬌具有救生員證照，在2010年加入義消行列，協助防溺、防災等宣導。

離鄉背井來台灣，侯梅嬌適應能力強，她認為，多數台灣人很友善，早已在台灣建立歸屬感。