推動海洋永續 新北放流紫海膽苗

為使海洋資源永續發展，新北漁業處響應聯合國永續發展指標SDGs14的永續海洋，昨新北市長侯友宜攜手Xpark水族館在貢寮區海洋資源復育園區辦「山海造林-生物多樣性復育」，放流6千粒紫海膽苗，積極維護保育海洋生態。

侯友宜表示，新北四面環海，為維護海洋生態及棲地健康，在萬里、野柳、瑞芳、貢寮畫設四處水產動植物繁殖保育區，及在卯澳灣設立全國第一處栽培漁業示範區。

新北以海洋資源復育園區為基地，結合台灣海洋大學及台灣山海天使協會等推動山海造林計畫，每年於卯澳灣海域種植500株珊瑚，也培育優質種苗，增裕海洋資源。

目前培育放流生物包含九孔、花枝、海膽、黑毛、黑鯛、笛鯛、石鯛，自2019年來已放流九孔52萬顆、花枝苗2萬5千尾、海水魚苗8萬尾。

海洋大學副校長冉繁華說，今年為增加海洋生物多樣性，新增紫海膽復育，紫海膽在珊瑚生態扮重要角色，可適度抑制藻類生長，以協助珊瑚幼苗生長，雙管齊下促進珊瑚棲地營造。

漁業處指出，新北海洋資源復育園區為推動海洋永續重要基地，近年推動山海造林珊瑚復育，除推動在地海洋生物復育放流外，復育園區亦有提供預約導覽。

此外，每年暑假更辦珊瑚小學堂及和美海之家等珊瑚種植體驗課程，讓民眾親手種珊瑚，喚起對海洋生態重視。