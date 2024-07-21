同意未達四分之一門檻 北市里長罷免未過

台北市信義區景勤里第14屆里長王雷凱罷免案昨天投票，最終同意票為451票，沒有達到罷免門檻792票。王雷凱受訪表示，親人日前離世，目前治喪中不願多談。當地里民表示，希望里長能夠成長，也盼正反方的恩怨放下，對里民來說才是好事。

王雷凱罷免案是由領銜人沈粉提出7項理由，控訴包含貪汙之嫌，操控地方資源及私自占有守望相助會補助金。常私人借貸不還錢，至今累計至少350萬元台幣以上借款未還款，在外非婚生子女，以訛傳訛、挑撥里民之間感情等。

王雷凱在答辯書回應，罷免方指控貪汙完全是造謠，經警局查核一切合法，擔任里長期間，盡忠職守，用專業、看得見的服務。「公報私仇」不是民主，更不是罷免的理由。

該罷免案原選舉區選舉人總數為3166人，昨天4點開票，同意罷免票數為451票，不同意罷免票數132 票，無效票為5票；北市選委會表示，罷免案投票結果，同意票數雖多於不同意票數，但同意票數不足原選舉區選舉人總數四分之一、792人，故投票結果為不通過。

另一方面，王雷凱在今年初的立委選舉時，替同黨的國民黨立委徐巧芯站台，這次罷免案也被傳是「罷免徐巧芯前哨戰」，徐巧芯表示，里民對報復式罷免沒有太高興趣，相信王里長接下來的任期能夠照顧好里民。

國民黨北市議員詹為元說，這是民進黨議員刻意挑撥離間，也看得出來沒有激起太多的漣漪或認同，多數民眾對於這種政治惡鬥其實已經厭倦，只會累積惡感。