寶可夢機台設住宅區 北市令撤除

北市中山商圈許多商家違反台北市土地使用分區管制自治條例，如今北市各地又傳出寶可夢機台設在住宅區，不符土管規定，市府命32家店面撤除機台，議員請命先柔性溝通，商業處允諾協助；北市土管條例多次與商業發展衝突，副市長李四川說，未來都市計畫通盤檢討時也可修改，但住戶有共識最重要。

寶可夢機台屬於遊樂園業，不能設在住宅區或非商業區，但有許多超商位於住宅區，卻放寶可夢機台，都發局近日陸續發函給業者，北市至6月初約有100處寶可夢遊戲機台，大約3分之1的寶可夢機台，在9月底陸續撤出。

北市議員曾獻瑩指出，北市府在發函之外，可以更進一步的與業者溝通，擬定改善計畫、輔導措施等更柔性的做法，北市府也可參考新北市府做法。可比照新北市經發局召集SEGA世雅娛樂、統一超商、愛買、文具店與玩具店等一起開會，聆聽業者意見。

新北經發局指出，家長擔憂機台進入校園100公尺內，新北目前尚無較急迫案例，但防範未然，主動找業者在6月24日開會。

有業者在會議中大吐苦水，說自己機台的客群，很多是「爸媽比小孩瘋狂」，心裡覺得不平衡，寶可夢本就是不分老少都愛的角色；也有業者爭取機台成為販售遊戲卡片的一般零售業，經發局指出，後續將協助與經濟部溝通，爭取為一般零售業，將依判定結果及相關規範辦理。

北市商業處則說，業者表示已與經濟部商業發展署溝通，爭取是否可歸類為零售業等，市府採開放態度，並提供行政協助。

北市土管自治條例與商業發展現況屢現衝突，李四川指出，未來都市計畫通盤檢討時也可修改，畢竟隨著城市的發展，一些商圈有必要存在住宅區，但還是要在社區取得住戶共識。

李四川說，如果像當初的師大商圈，2樓以上的住戶大家都反對就不行，像這次的赤峰商圈，早期也有反對的聲音，沒有取得共識，直到疫情過後才提高，大都可以接受。如果社區內開商店的店家，願意遵守公約，像是不亂停車不吵鬧，不影響住家安寧，都有取得共識，市府就可以做通盤檢討。