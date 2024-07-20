貢寮海祭海洋獨立音樂大賞激鬥 「餵飽豬」樂團奪海洋大賞

貢寮國際海洋音樂祭第二天，今天重頭戲「海洋獨立音樂大賞」競賽，10強樂團在海祭大舞台上激鬥爭奪海洋旗的榮耀，最終由「餵飽豬」奪得海洋大賞，今晚頒獎典禮邀去年「海洋獨立音樂大賞」海洋大賞得主烏流oo-Lâu，將海洋旗授予今年的海洋大賞得主，象徵傳承海祭多年以來的原創精神。

今年海洋獨立音樂大賞入選樂團中，擁有眾多新聲樂團崛起，呈現的音樂風格也相當多元，包含迷幻電子舞曲、後搖滾、緩飆、華麗搖滾、硬式搖滾及龐克搖滾等，音樂歌詞中各個富含對現實生活的體悟與不向世界低頭的傲氣，展現原創音樂自由且充滿無限可能的純粹性。

而在評審團以音樂作品之原創性、團隊表現、樂手技巧、舞台魅力、獨特風格及商業潛力等多方向角度評審出獲獎團體，最終由「餵飽豬」奪得海洋大賞及海洋旗、「雨國 Kingdom of Rain」獲得評審團大獎以及「紛亂交錯 Find The Intersection」贏得海洋之星之獎項。

鼓勵原創音樂是新北市政府從一而終的堅持，樂團們必須通過多重關卡的選拔，才有機會登上海祭大舞台。

今晚新北市市長侯友宜也親臨貢寮國際海洋音樂祭活動現場為海洋大賞得主頒獎，頒獎典禮中更特別邀請到去年度「海洋獨立音樂大賞」海洋大賞得主烏流oo-Lâu將海洋旗頒發給今年的海洋大賞得主，延續原創音樂精神！而海洋大賞得主也接續帶來精彩的安可演出，讓現場樂迷尖叫聲不斷。

明天有P!SCO、GOOFY STYLE（JP）、八十八顆芭樂籽88balaz、拍謝少年Sorry Youth、NICOLAS CAGE FIGHTER (AU)及麋先生MIXER等知名樂團的搖滾音樂。