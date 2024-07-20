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連2天停電範圍相似！北市松山市民大道又傳無電可用 台電曝原因

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連2天停電範圍相似！北市松山市民大道又傳無電可用 台電曝原因

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市松山區市民大道四段一帶今天晚間6點6分發生停電，造成96戶無電可用。情境示意圖。圖／Ingimage
台北市松山區市民大道四段一帶今天晚間6點6分發生停電，造成96戶無電可用。情境示意圖。圖／Ingimage

台北市松山區市民大道四段一帶今天晚間6點6分發生停電，造成96戶無電可用。民眾指出，停電範圍和昨天深夜相似，且這次人孔蓋又發生冒煙事故。台電表示，初步判斷為用電負載大增造成線路不堪負荷，以規畫優先設置臨時線路以加快復電速度。

台電表示，由於周末假期加上天氣炎熱，周圍餐飲商家入夜後於相近時間開始營業，導致短時間內用電負載大增造成線路不堪負荷，另外，因為和昨天發生類似事故相同地點，優先設置臨時線路，後續將針對燒損設備及該區用電情形深入調查事故原因，並規劃徹底的因應改善措施。

據了解，民眾發現人孔蓋冒煙事故，現場人員聽聞是與昨天類似狀況，應為用電重載超過負荷造成的線路熔斷，熔斷點相同，必須開挖，估計今日無法復電。

昨天松山區八德路、市民大道在晚間10點13分停電，經過台電搶修後於晚間10點56分復電，不過到了晚間11點18分又再度停電。

停電 台電

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