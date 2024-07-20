中和火鍋店「吃到多顆老鼠屎」 新北衛生局火速稽查結果出爐

新北中和四號公園附近某火鍋店，被民眾爆料有老鼠屎，新北市衛生局今天下午火速前往現場稽查，衛生局表示，沒發現病媒跟老鼠出沒痕跡，食材也未有異物，也提醒業者應妥善處理客訴。記者致電給店家，店家表示，已有配合衛生局調查，不方便對外回應。

一位民眾今在「我是永和人」社團PO文表示，昨日家人到四號公園旁的火鍋店用晚餐，但在火鍋內吃到且發現多顆老鼠屎，向店家反映後，店家辯稱其為木耳屑，卻又說會再教育內場人員，如果真的是木耳屑還需要教育員工嗎？因為家人吃完後整晚不適，早上起床發現發燒去醫院急診。

衛生局表示，今日依據食品良好衛生規範準則進行稽查，查核期間現場雖未見有病媒及出沒痕跡（老鼠屎），檢視食材未見有異物，針對此事件，仍責令業者應落實病媒防治措施，出餐前再次檢視餐點品質，並應妥適處理客訴。

衛生局說，現場針對冰箱未除霜等部分缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，處6萬元至2億元罰鍰。