聽新聞
test
0:00 / 0:00
綠刻意操作「前哨戰」失敗？北市信義區里長罷免未過 藍：民眾已厭倦
台北市信義區景勤里第14屆里長王雷凱罷免案今天投開票，下午4點開票結束，確定沒有通過。藍營指出，本次罷免案為里長家務事，被稱為罷免前哨戰是民進黨議員刻意操作，難以激起太多漣漪。
國民黨北市議員詹為元表示，這次罷免案操作成「罷免徐巧芯前哨戰」是民進黨議員刻意挑撥離間，也看得出來沒有激起太多的漣漪或認同，多數民眾對於這種政治惡鬥其實已經厭倦，只會累積惡感。
台北市選舉委員會表示，該罷免案原選舉區選舉人總數為 3166人，同意罷免票數為451票，不同意罷免票數132票，無效票為5票；罷免案投票結果，同意票數雖多於不同意票數，但同意票數不足原選舉區選舉人總數四分之一、792人，故投票結果為不通過。
台北市選舉委員會說，依公職人員選舉罷免法規定，選委會應於投票完畢7日內公告罷免投票結果，訂於7月25日舉行委員會議審定罷免案投票結果，於會議結束後公告，本次罷免案投票結果為不通過，因此在被罷免人的任期內，不得對其再為罷免案的提議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言