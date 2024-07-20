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綠刻意操作「前哨戰」失敗？北市信義區里長罷免未過 藍：民眾已厭倦

聯合報／ 記者邱書昱楊正海／台北即時報導
台北市信義區景勤里長王雷凱罷免案，今天舉行投開票，最後開票結果罷免同意票為451票，未達選舉人數四分之一的792票罷免門檻，罷免未成功。記者林俊良／攝影
台北市信義區景勤里長王雷凱罷免案，今天舉行投開票，最後開票結果罷免同意票為451票，未達選舉人數四分之一的792票罷免門檻，罷免未成功。記者林俊良／攝影

台北市信義區景勤里第14屆里長王雷凱罷免案今天投開票，下午4點開票結束，確定沒有通過。藍營指出，本次罷免案為里長家務事，被稱為罷免前哨戰是民進黨議員刻意操作，難以激起太多漣漪。

國民黨北市議員詹為元表示，這次罷免案操作成「罷免徐巧芯前哨戰」是民進黨議員刻意挑撥離間，也看得出來沒有激起太多的漣漪或認同，多數民眾對於這種政治惡鬥其實已經厭倦，只會累積惡感。

台北市選舉委員會表示，該罷免案原選舉區選舉人總數為 3166人，同意罷免票數為451票，不同意罷免票數132票，無效票為5票；罷免案投票結果，同意票數雖多於不同意票數，但同意票數不足原選舉區選舉人總數四分之一、792人，故投票結果為不通過。

台北市選舉委員會說，依公職人員選舉罷免法規定，選委會應於投票完畢7日內公告罷免投票結果，訂於7月25日舉行委員會議審定罷免案投票結果，於會議結束後公告，本次罷免案投票結果為不通過，因此在被罷免人的任期內，不得對其再為罷免案的提議。

北市選委員會公告信義區景勤里第十四屆里長王雷凱罷免案，今天舉行投開票。被解讀是為明年罷免松山、信義現任立委徐巧芯前哨戰。記者林俊良／攝影
北市選委員會公告信義區景勤里第十四屆里長王雷凱罷免案，今天舉行投開票。被解讀是為明年罷免松山、信義現任立委徐巧芯前哨戰。記者林俊良／攝影

國民黨 徐巧芯 投票 民進黨 罷免

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