綠刻意操作「前哨戰」失敗？北市信義區里長罷免未過 藍：民眾已厭倦

台北市信義區景勤里第14屆里長王雷凱罷免案今天投開票，下午4點開票結束，確定沒有通過。藍營指出，本次罷免案為里長家務事，被稱為罷免前哨戰是民進黨議員刻意操作，難以激起太多漣漪。

國民黨北市議員詹為元表示，這次罷免案操作成「罷免徐巧芯前哨戰」是民進黨議員刻意挑撥離間，也看得出來沒有激起太多的漣漪或認同，多數民眾對於這種政治惡鬥其實已經厭倦，只會累積惡感。

台北市選舉委員會表示，該罷免案原選舉區選舉人總數為 3166人，同意罷免票數為451票，不同意罷免票數132票，無效票為5票；罷免案投票結果，同意票數雖多於不同意票數，但同意票數不足原選舉區選舉人總數四分之一、792人，故投票結果為不通過。