傳婚外情是起因之一…北市信義區里長罷免沒過 里民盼兩方放下恩怨

台北市信義區景勤里第14屆里長王雷凱罷免案今天投開票，下午4點開票結束，同意票451票，沒有達到罷免門檻792票。王雷凱先前表示，目前正在治喪中，不願多回應。此次主要是該位里長被傳不住在里內且婚外情私生子，而遭發起罷免，然而，確實也有民眾是為了劍指國民黨立委徐巧芯而來。

里長罷免於上午8點到下午4點在三興國小個別學習中心舉行。根據現場投開票結果，總投票數599票，同意票為451票、不同意票為132票、無效票為5票，依照北市選委會公告，該區同意票數要達原選舉區選舉人四分之一（792人）以上，罷免案為通過。因此沒有通過。

對於選舉結果，選民表示，王雷凱第一任或許對里內不熟悉，仰賴丈母娘幫忙，但是兩年下來應該要自己成長、處理事情，至於雙方的私人恩怨，雖然是私事，但也對公事難免會牽連，「現在結果已定，希望丈母娘那邊放下、里長也要成長。」

出來投票的民眾說，無關乎政治，主要是里內公共問題里長都沒有解決才會站出來投票，「像是家裡隔壁的老太太被兒子遺棄，我們怎麼都找不到里長；又或是吳興街190巷的路平始終沒有改善。」只能透過LINE或電話。

至於是否與里長本身婚外情等私事有關？他強調，主要還是公共問題。