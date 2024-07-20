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三峽納涼祭60攤位聚北大特區 消費200元抽Apple watch

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北三峽區農會今明兩日在北大特區公園舉辦三峽納涼祭。記者李定宇/攝影
新北三峽區農會今明兩日在北大特區公園舉辦三峽納涼祭。記者李定宇/攝影

新北三峽區農會今明兩日在北大特區公園舉辦三峽納涼祭，農業局現場設有60攤農產品及美食攤位，消費滿200元者可獲得一張抽獎券，可抽空氣清淨機、Apple Watch等好禮。

農業局表示，現場還提供親子DIY手繪風鈴，也邀請互動泡泡秀、魔術秀、氣球藝術秀、寵艾樂團等團體演出，讓大家邊品嚐納涼消暑農特產、欣賞優美的表演，現場亦設有食農教育闖關遊戲，可以認識茶葉發酵程度、認識蜂蜜種類及成為挑筍小達人等，完成闖關可獲綠茶細麵1包。

今年三峽農會與在地餐廳推出沁涼消暑納涼三寶特色料理，可到金海王婚宴會館、鼎上食府、東村餐飲店及大板根森林溫泉酒店用餐，訂餐享最低79折優惠，可品嚐到以三峽納涼三寶所製作的創意料理，像是XO醬竹筍玉帶雙脆、筍香紅燒肉、烏魚子九孔鮮蝦涼筍沙拉及宮保綠竹筍茶香大蝦，凡前25位訂桌，即贈精美立體茶包禮盒1盒。

另也與在地文創食堂「甘樂食堂」合作推出納涼限定下午茶，以三峽特有碧螺春綠茶粉製作的「碧螺春茶乳捲」搭配碧螺春冷泡茶，在百年古厝裡享受愜意一抺納涼。活動兩天下午1點，今晚活動至晚間9點，明天至晚間8點結束。

三峽納涼祭今晚活動至晚間9點結束。記者李定宇/攝影
三峽納涼祭今晚活動至晚間9點結束。記者李定宇/攝影

創意料理 農會

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