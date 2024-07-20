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寶可夢機台不可在住宅區 新北「柔性勸導」業者吐苦水：爸媽比小孩瘋狂

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
寶可夢是大受歡迎的IP，機台一進駐台灣就大受歡迎，但不少家長擔憂孩子過度沉迷遊戲，欲罷不能。圖／新北市經發局提供
寶可夢是大受歡迎的IP，機台一進駐台灣就大受歡迎，但不少家長擔憂孩子過度沉迷遊戲，欲罷不能。圖／新北市經發局提供

寶可夢機台深受大小朋友歡迎，但設置區域不能在住宅區。新北市經發局在6月24日邀集業者及SEGA開會，有業者也在會中大吐苦水，很多都是「爸媽比小孩瘋狂」，經發局表示，市府先柔性勸導，請業者自行檢視營業場所，後續啟動正式稽查，就不會放水。

根據官網顯示，新北共有145個寶可夢機台。本報在6月報導過，寶可夢是大受歡迎的IP，機台一進駐台灣就大受歡迎，但不少家長擔憂孩子過度沉迷遊戲，欲罷不能。

新北經發局說，日前有注意到新聞報導，台北市有相關狀況，且家長擔憂機台進入校園100公尺內，新北目前尚無較急迫案例，但防範於未然，主動找業者開會。據調查，在學校周邊100公尺範圍內，有設置寶可夢機台業者，共計18處，其中包括連鎖超商及賣場、文具店、玩具店等。

經發局在6月24日邀集業者及寶可夢機台代理業者SEGA世雅娛樂共同開會，請各業者自行檢視營業場所，其經營除適用商業法規外，應符合所屬土地管理容許使用項目及建築管理等相關法規。

有業者在會議中大吐苦水，說自己機台的客群，很多是「爸媽比小孩瘋狂」，心裡覺得不平衡，寶可夢本就是不分老少都愛的角色，為何會被操作成這樣？而SEGA也喊冤，當初以為沒問題，沒想到居然是違法的。

另有業者表示，先前已函詢經濟部，並經認定屬遊樂園業，但其實屬投入一定金額後，販售遊戲卡片之一般零售業。經發局表示，後續將協助SEGA持續與經濟部溝通，爭取為一般零售業，屆時將依判定結果及相關規範辦理。

經發局表示，目前遊樂園業不可設在住宅區，但在商業區絕對沒問題，避免業者不懂法規，所以開會說明法規，讓業者有認知，回去確認所在使用分區是否合法，先以柔性勸導，日後啟動正式稽查，就不會有放水的機會。

寶可夢

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