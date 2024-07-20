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中和火鍋店「吃到多顆老鼠屎」店家稱是木耳屑…民眾掛急診 新北衛局要查
新北市有民眾昨天到中和四號公園旁的某家火鍋店吃晚餐，沒想到在火鍋內發現、也吃到多顆老鼠屎，向店家反映，店家卻狡辯是木耳屑，家人用餐完後身體不適，今早起床發燒後去掛急診，店家還刪除1星評論。新北市衛生局表示，將特別針對現場病媒防治措施、食品保存及人員製備餐食衛生加強查核。
一位民眾今在「我是永和人」社團PO文表示，昨日家人到四號公園旁的火鍋店用晚餐，但在火鍋內吃到且發現多顆老鼠屎，向店家反映後，店家辯稱其為木耳屑，卻又說會再教育內場人員，如果真的是木耳屑還需要教育員工嗎？因為家人吃完後整晚不適，早上起床發現發燒去醫院急診。
該民眾表示，本來也不希望鬧大，只在谷歌評論一星，但店家似乎會刪除不利評論，想了很久才決定在社團發文，避免大家一樣受害。
衛生局表示，將派員稽查，並依據食品良好衛生規範準則進行查核，特別針對現場病媒防治措施、食品保存及人員製備餐食衛生加強查核，倘有不符規定處，將依食安法第44條規定，命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可處6萬元至2億元罰鍰。
記者致電給業者，該店員工表示，衛生局正在店內稽查，主管目前不方便對外說明。
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