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高溫危機 新北市府：民眾食安意識提升、加強稽查輔導業者

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
稽查示意圖，圖為新北衛生局今年3月29日跟食藥署至大粄城公司，採集製作粄條相關機具器械搜集檢體。圖／新北市衛生局提供
稽查示意圖，圖為新北衛生局今年3月29日跟食藥署至大粄城公司，採集製作粄條相關機具器械搜集檢體。圖／新北市衛生局提供

夏季天氣炎熱，食物容易腐敗，新北市衛生局表示，民眾確實會有反映食品酸敗或病媒出沒的情形，自發生寶林事件後，民眾的食安意識也有提升，過往如吃東西不舒服不會通報，現在比較會有警覺。也已加強稽查、輔導業者，應做好、注意食品保存及環境清潔。

衛生局表示，民眾通報內容會形容食物有股酸味，感覺東西快壞掉，或是用餐完後有拉肚子的狀況，現在天氣太熱，如果業者烹煮的東西沒有做好保存，例如自助餐的肉品就會有酸味。環境部分，例如有看到蟑螂、果蠅出沒，衛生不佳等。

稽查人員獲報到現場後，會依照食品良好衛生規範準則，根據項目逐項檢查，例如冰箱保存溫度、食物煮完有無良好保存，例行消毒、紗窗紗門有無做好阻隔、垃圾桶要蓋好等，常見狀況是業者忙碌時，會嫌麻煩就不把垃圾桶蓋好，容易導致病媒蚊蟲流竄。

針對高溫氣候，衛生局表示，已加強稽查及輔導食品業者，應注意食材與餐食保存溫度，也應強化環境清潔消毒及病媒防治措施，餐點亦須落實防塵防蟲措施，以維護消費者飲食安全。

衛生局 食安

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