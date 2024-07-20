影／致力海洋永續 新北市海洋復育園區放流6000紫海膽

為使海洋資源永續發展，新北市漁業處響應聯合國永續發展指標SDGs14的「永續海洋」，今天攜手Xpark水族館在貢寮區海洋資源復育園區舉辦「山海造林-生物多樣性復育」活動，放流6000紫海膽，積極維護保育海洋生態。市長侯友宜表示，新北市以聯合國永續發展目標作為施政核心方針，推動永續城市。

侯友宜表示，新北四面環海，海洋可說是與新北市民眾生活息息相關，為維護海洋生態及棲地健康，市府每年與漁會合作辦理覆網清除，並推動刺網漁業實名制及輔導刺網漁船轉型，落實責任漁業。另外在萬里、野柳、瑞芳、貢寮劃設四處水產動植物繁殖保育區，以及在卯澳灣設立全國第一處栽培漁業示範區。

海洋棲地營造與維護單靠政府是不夠的，市府以海洋資源復育園區為基地，結合國立台灣海洋大學及台灣山海天使協會等產學力量，推動山海造林計畫，每年於卯澳灣海域種植500株珊瑚，也積極培育優質種苗來增裕海洋資源。

目前與海洋大學培育放流生物包含九孔、花枝、海膽、黑毛、黑鯛、笛鯛、石鯛等物種，自108年以來，已放流九孔52萬顆、花枝苗2萬5,000尾、海水魚苗8萬尾。

海洋大學副校長冉繁華說，今年為增加海洋生物多樣性，新增紫海膽的復育，紫海膽在珊瑚生態扮演重要角色，可以適度地抑制藻類生長，以協助珊瑚幼苗順利生長，雙管齊下促進珊瑚棲地營造。

新北市漁業處指出，新北市海洋資源復育園區為推動海洋永續重要的基地，而近年辦理山海造林珊瑚復育計畫更獲海洋委員會海洋保育署補助，除了推動在地海洋生物的復育放流之外，復育園區亦有提供預約導覽的服務。