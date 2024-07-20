快訊

史上最激烈投票！「2024韓劇最強CP」…邊佑錫x金惠奫vs.金秀賢x金智媛獲勝的是...

日本購物「容易被多刷錢？」 在日台人曝秘辛：抓住觀光客這習性

小象寶寶放暑假？20↑野生象群上高速公路 牠嫌同伴龜速翻牆先走一步：你們很慢欸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市寶可夢機台消失中！議員點出這原因：不能在住宅區

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
受到小朋友歡迎的寶可夢機台。記者楊正海／攝影
受到小朋友歡迎的寶可夢機台。記者楊正海／攝影

受到小朋友歡迎的寶可夢機台，應設置於商業區，台北市統計至今年6月初，約有100處寶可夢遊戲機台，稽查後有32家不符合土管規定，9月底前令陸續撤除。北市議員曾獻瑩表示，市府可參考新北市的做法，聆聽業者意見，爭取歸類為一般零售業，就有可能設置在住宅區。商業處表示，業者已與中央爭取並溝通，北市願意提供行政協助。

台北市商業處於6月初稽查了台北市內67家設有寶可夢機台的店面，包括部分超商、文具店等，大多數設置在住宅區或非商業區。依據台北市土地使用分區管制自治條例，寶可夢機台應設置於商業區，稽查後發現有32家不符合土地使用分區管制規定。

按經濟部認定，寶可夢機台屬於遊樂園業，不能設置在住宅區或非商業區，但有許多超商設在住宅區，確認後不合規定的，都發局已經在6月底到7月初，陸續發函給業者，台北市至6月初約有100處寶可夢遊戲機台，大約3分之一的寶可夢機台在9月底前可能將陸續撤出。

曾獻瑩指出，北市府除了要求機台是否合法設置外，可更多與業者溝通合作關心兒少，台北市都發局日前針對違反規定的業者，發文要求其在2個月內改進，業者依法只能撤掉機台，留下可以營業的店家機台。北市府在發函之外，可以更進一步的與業者溝通，擬定改善計畫、輔導措施等更柔性的做法，北市府也可參考新北市府的做法。

曾獻瑩說，日前新北市經發局召集SEGA世雅娛樂、統一超商、愛買、文具店與玩具店等一起開會，聆聽業者意見。為了維護學童身心健康，也請各業者協助加強現場管理及勸導，避免兒童及青少年族群沉迷逗留，以達到維護兒少身心健康及安全。

北市商業處表示，113年5月31日己函商業設置該機台應符合北市都計、建管等相關法令規定，後續至7月15日，都發局業已陸續發函32處要求業者改善中。另業者表示已與經濟部商業發展署溝通爭取是否可歸類為零售業等其他登記項目一事，市府也採開放態度，並可提供行政作業協助。

北市建管處指出，都發局針對違規店家，已依程序發函行政指導要求2個月內限期改善。另目前統一超商等違規店家多已聯繫表示將移置寶可夢機台、配合改善。

北市府 寶可夢

延伸閱讀

會考51名學生申訴英聽受干擾遭駁 北市擬助提新事證送全國試務會

會考英聽設備故障又遇散場喧嘩…51名考生申訴失敗 家長激動哭訴不公

韓國瑜賀王建煊鑽婚 王籲韓再選總統

王建煊夫婦紀念鑽石婚 韓國瑜將出席祝福

相關新聞

北市寶可夢機台消失中！議員點出這原因：不能在住宅區

受到小朋友歡迎的寶可夢機台，應設置於商業區，台北市統計至今年6月初，約有100處寶可夢遊戲機台，稽查後有32家不符合土管...

女教練控腳傷欲請假被公司刁難 新北健身房被爆霸凌員工

新北健身房一名加盟店女教練向本報控訴，今年3月在店內工作時不慎腳部舊傷復發，無法帶領健身要求請假，卻遭負責人以「你可以坐...

板橋浮洲公辦都更卻僅1處推動 民怨：老人家爬不了樓梯

新北市板橋浮洲細計通檢（第一階段）去年底核定實施，浮洲車站南側一塊地規畫2處街廓為公辦都更，要作浮洲地區都更示範案例，其...

北市景勤里長罷免案 今早民眾排隊投票

北市選委員會公告信義區景勤里第十四屆里長王雷凱罷免案成立，今天舉行投開票。罷免方控訴7大理由，包含有貪污之嫌、未實際居住...

北市崁頂永義宮200周年遶境 警提醒民眾注意改道路線

台北市中正區崁頂永義宮，將舉行200周年遶境活動，轄區中正二警分局提醒民眾注意改道動線。

貢寮音樂祭昨晚搖滾吶喊熱情開唱 經典獨立樂團嗨唱

2024新北市河海音樂季貢寮國際海洋音樂祭」昨天登場，首日由瑪莉咬凱利Mary Bites Kerry等經典海洋獨立大賞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。