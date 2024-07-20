北市寶可夢機台消失中！議員點出這原因：不能在住宅區

受到小朋友歡迎的寶可夢機台，應設置於商業區，台北市統計至今年6月初，約有100處寶可夢遊戲機台，稽查後有32家不符合土管規定，9月底前令陸續撤除。北市議員曾獻瑩表示，市府可參考新北市的做法，聆聽業者意見，爭取歸類為一般零售業，就有可能設置在住宅區。商業處表示，業者已與中央爭取並溝通，北市願意提供行政協助。

台北市商業處於6月初稽查了台北市內67家設有寶可夢機台的店面，包括部分超商、文具店等，大多數設置在住宅區或非商業區。依據台北市土地使用分區管制自治條例，寶可夢機台應設置於商業區，稽查後發現有32家不符合土地使用分區管制規定。

按經濟部認定，寶可夢機台屬於遊樂園業，不能設置在住宅區或非商業區，但有許多超商設在住宅區，確認後不合規定的，都發局已經在6月底到7月初，陸續發函給業者，台北市至6月初約有100處寶可夢遊戲機台，大約3分之一的寶可夢機台在9月底前可能將陸續撤出。

曾獻瑩指出，北市府除了要求機台是否合法設置外，可更多與業者溝通合作關心兒少，台北市都發局日前針對違反規定的業者，發文要求其在2個月內改進，業者依法只能撤掉機台，留下可以營業的店家機台。北市府在發函之外，可以更進一步的與業者溝通，擬定改善計畫、輔導措施等更柔性的做法，北市府也可參考新北市府的做法。

曾獻瑩說，日前新北市經發局召集SEGA世雅娛樂、統一超商、愛買、文具店與玩具店等一起開會，聆聽業者意見。為了維護學童身心健康，也請各業者協助加強現場管理及勸導，避免兒童及青少年族群沉迷逗留，以達到維護兒少身心健康及安全。

北市商業處表示，113年5月31日己函商業設置該機台應符合北市都計、建管等相關法令規定，後續至7月15日，都發局業已陸續發函32處要求業者改善中。另業者表示已與經濟部商業發展署溝通爭取是否可歸類為零售業等其他登記項目一事，市府也採開放態度，並可提供行政作業協助。

北市建管處指出，都發局針對違規店家，已依程序發函行政指導要求2個月內限期改善。另目前統一超商等違規店家多已聯繫表示將移置寶可夢機台、配合改善。