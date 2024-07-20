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板橋浮洲公辦都更卻僅1處推動 民怨：老人家爬不了樓梯

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
浮洲車站南側一塊地規畫2處街廓為公辦都更，要作浮洲地區都更示範案例，其中一處約4千坪街廓將造15層以上住商大樓。圖／住都中心提供
浮洲車站南側一塊地規畫2處街廓為公辦都更，要作浮洲地區都更示範案例，其中一處約4千坪街廓將造15層以上住商大樓。圖／住都中心提供

新北市板橋浮洲細計通檢（第一階段）去年底核定實施，浮洲車站南側一塊地規畫2處街廓為公辦都更，要作浮洲地區都更示範案例，其中一處約4千坪街廓將造15層以上住商大樓，卻引發另一處民眾不滿。城鄉局表示，基於基地周邊範圍及住都中心推動量能、示範施作效益將逐步辦理。

市議員黃淑君表示，浮洲地區已等待都更多年，好不容易車站南側這一塊土地被規畫要做公辦都更，目前僅一塊要蓋住商大樓，她已獲多名另一處民眾陳情，「為什麼只有一塊土地能推動？」「另外一處多是5層樓舊公寓，很多老人家已爬不太上來」。黃說，公辦都更本就可以一起施作，不互相抵觸，且若能一併推動，也可有更完整的街廓規畫，盼市府能看到民眾需求。

城鄉局坦言，有關住都中心現正辦理浮洲火車站南側街廓推動公辦都更案，並非僅辦一處，但基於基地周邊範圍及住都中心推動的量能、示範施作效益，定會逐步辦理，就如同永和頂溪、大陳地區都更案等，都會陸續排入期程。

城鄉局表示，浮洲都市計畫通盤檢討案依2022年2月內政部都委會專案小組建議，辦理再公展作業廣納民眾意見，同年11月辦公展說明會，並將民眾陳情意見妥善處理，包括配合當地民意調整規畫方案，例如國光段市場用地因應地方意見，經相關單位確認無使用需求後，取消市場用地改回住宅區；大觀路一段28、29巷既有密集住宅聚落，在符合合理性及適當比例下保障居住權益等。

城鄉局表示，相關規畫方案獲市都委會初步共識，去年10月報內政部審議，內政部今年5月開專案小組會議討論浮洲通檢案概況等，市府6月再提補充變更案及陳情案件逐案內容，供後續內政部都委會專案小組續審，目前尚待排會中。

浮洲車站南側將規畫約4千坪街廓將造15層以上住商大樓。圖／住都中心提供
浮洲車站南側將規畫約4千坪街廓將造15層以上住商大樓。圖／住都中心提供
新北市板橋浮洲都市計畫區個案變更案，要在2處基地建2055戶與301戶社宅，地方工廠需被妥善安置。圖／新北市城鄉局提供
新北市板橋浮洲都市計畫區個案變更案，要在2處基地建2055戶與301戶社宅，地方工廠需被妥善安置。圖／新北市城鄉局提供

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