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北市景勤里長罷免案 今早民眾排隊投票
北市選委員會公告信義區景勤里第十四屆里長王雷凱罷免案成立，今天舉行投開票。罷免方控訴7大理由，包含有貪污之嫌、未實際居住於里內、怠忽職守、常私人借貸不還錢、在外有非婚生子女、挑撥里民對立與撕裂感情、對不支持他的里民惡言相向等。經連署達標，罷免案更被解讀是為明年罷免松山、信義現任立委徐巧芯前哨戰。
但王雷凱透過答辯書反擊，貪污經檢警認定一切程序並無違失，其餘指控也沒具體證據，痛批只想藉由國家行政資源來公報私仇。
對於罷免案，王雷凱表示是因為自己私人糾紛才會衍生這次事件，但他在工務事上絕對是清白，沒有不法行為。也有很多里民給予他支持，對於罷免團體行為他予以尊重，但希望不要去騷擾到里民生活，對於後續安排，他會繼續在里政上打拼。
投開票所設於台北市三興國小三間教室，一早8點不到即有民眾到場，準備投票。
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