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北市崁頂永義宮200周年遶境 警提醒民眾注意改道路線

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
台北市崁頂永義宮，將舉行200周年遶境活動，轄區中正二警分局提醒民眾注意改道動線。記者廖炳棋/翻攝
台北市崁頂永義宮，將舉行200周年遶境活動，轄區中正二警分局提醒民眾注意改道動線。記者廖炳棋/翻攝

台北市中正區崁頂永義宮，將舉行200周年遶境活動，轄區中正二警分局提醒民眾注意改道動線。

中正區崁頂庄永義宮池府王爺，將在明天7月21日，早上8點到晚間10點，舉行200周年遶境活動。因為隊伍人數較多，汀州路（重慶、泉州、寧波、南海），均為彈性管制區域，如果人潮湧出，為了人車安全將會實施雙向車輛管制，屆時請駕駛人配合路口警力及義交引導改道。

駕駛人如有出行計畫，建議多利用和平西路、西藏路、中華路等替代道路改道。除一般車輛，公車也會自重慶汀州路口至汀州南海路口改道，要搭乘公車的民眾也請注意改道措施。

警方提醒，今年是「交通安全年」，汽機車駕駛人行經管制路口謹記以下口訣：「慢」減慢駕駛速度，「看」隨時查看左右後方有無來車，「停」遇有行人馬上煞停，讓行人穿越道的行人先行，要穿越路口的行人也要記得看到小綠人再通行，警方提醒用路人，管制沿線都有義交或警察指揮。只要遵守以上步驟，無論路型怎麼變，安全都不變。

行人 遶境

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