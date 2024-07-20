貢寮音樂祭昨晚搖滾吶喊熱情開唱 經典獨立樂團嗨唱

2024新北市河海音樂季貢寮國際海洋音樂祭」昨天登場，首日由瑪莉咬凱利Mary Bites Kerry等經典海洋獨立大賞得獎團及樂團歌手熱情開唱，多變且獨特的音樂接續引爆海祭舞台，現場擠滿樂迷們，一起度過搖滾熱情的夏日夜晚。

首場表演由瑪莉咬凱利Mary Bites Kerry以管樂融合搖滾的方式展現輕快爽朗的樂曲作為開場，接著全台語創作的重金屬樂團Burning Island火燒島以獨特的嘶吼式唱腔表現出充滿情緒張力的音樂。

夕陽武士Sunset Samurai富含力量與感染力的歌聲，唱出人生的經歷與情感，接續由固定客GOODICK用直白諷刺的音樂，表達對社會與生活的批判，引起每個人心中的共鳴。

緊接著兼具幽默與魅力的巴大雄接連帶來多首朗朗上口的舞曲，讓現場歡快氣氛滿溢，最後由icyball冰球樂團壓軸登場，以70、80年代Groovy音樂精神融合新時代的電子元素詮釋出獨特輕鬆節奏的音樂，讓現場樂迷在他們的音樂中陶醉搖擺。

海祭小舞臺的表演也不容小覷，邀請到拎北、KaNiT卡尼特、粹垢TRAEGO、秋山ChillSome、錯頻Error Frequency及逐火等新興獨立樂團於福隆大草坪近距離與樂迷們互動嗨唱，今明還有兩天，有更精采的海洋獨立音樂大賞競賽及大小舞台表演。

新北市政府觀光旅遊局呼籲，善用大眾交通工具前往會場，更多「2024新北市河海音樂季」活動相關訊息，請上新北市觀光旅遊網或加入河海音樂季Facebook粉絲專頁及新北旅客Facebook粉絲專頁查詢。