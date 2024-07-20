2024貢寮海洋音樂祭 經典獨立樂團福隆海岸嗨唱

新北市貢寮國際海洋音樂祭，19日起一連在貢寮福隆海岸嗨唱3天。觀光旅遊局說，今晚邀巴大雄、冰球樂團等獨立樂團獻唱，明天邀去年「海洋獨立音樂大賞」得主烏流oo-lau演唱。

觀旅局晚間表示，「2024新北市河海音樂季—貢寮國際海洋音樂祭」今天正式登場，首日由瑪莉咬凱利Mary Bites Kerry、巴大雄等經典海洋獨立大賞得獎團，及樂團歌手熱情開唱。

觀旅局說，瑪莉咬凱利以管樂融合搖滾，展現輕快爽朗的樂曲，Burning Island火燒島以獨特的嘶吼式唱腔，表現出充滿情緒張力的音樂。各樂團多變且獨特的音樂，和樂迷們一起度過夏日夜晚。

觀旅局發布新聞說，幽默與魅力兼具的巴大雄，帶來多首朗朗上口的舞曲，讓現場洋溢歡樂氣氛。icyball冰球樂團壓軸登場，融合新時代的電子元素，詮釋獨特輕鬆節奏的音樂，讓樂迷陶醉搖擺。

海祭小舞臺的表演，有新興獨立樂團於福隆大草坪近距離與樂迷們互動嗨唱。20日、21日有更精采的海洋獨立音樂大賞競賽，及大小舞台表演。觀光旅遊局呼籲大家善用大眾交通工具前往會場。