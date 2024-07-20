2024貢寮海洋音樂祭 經典獨立樂團福隆海岸嗨唱

中央社／ 新北19日電

新北市貢寮國際海洋音樂祭，19日起一連在貢寮福隆海岸嗨唱3天。觀光旅遊局說，今晚邀巴大雄、冰球樂團等獨立樂團獻唱，明天邀去年「海洋獨立音樂大賞」得主烏流oo-lau演唱。

觀旅局晚間表示，「2024新北市河海音樂季—貢寮國際海洋音樂祭」今天正式登場，首日由瑪莉咬凱利Mary Bites Kerry、巴大雄等經典海洋獨立大賞得獎團，及樂團歌手熱情開唱。

觀旅局說，瑪莉咬凱利以管樂融合搖滾，展現輕快爽朗的樂曲，Burning Island火燒島以獨特的嘶吼式唱腔，表現出充滿情緒張力的音樂。各樂團多變且獨特的音樂，和樂迷們一起度過夏日夜晚。

觀旅局發布新聞說，幽默與魅力兼具的巴大雄，帶來多首朗朗上口的舞曲，讓現場洋溢歡樂氣氛。icyball冰球樂團壓軸登場，融合新時代的電子元素，詮釋獨特輕鬆節奏的音樂，讓樂迷陶醉搖擺。

海祭小舞臺的表演，有新興獨立樂團於福隆大草坪近距離與樂迷們互動嗨唱。20日、21日有更精采的海洋獨立音樂大賞競賽，及大小舞台表演。觀光旅遊局呼籲大家善用大眾交通工具前往會場。

樂團 海洋音樂祭

延伸閱讀

貢寮豐珠中學水梯田慶豐收 學生不畏烈日收割趣

台中海洋觀光季8/3登場 大型竹編鯨魚吸睛

盡情搖滾！2024新北市貢寮國際海洋音樂祭 7/19登場

貢寮海祭今登場一連3天搖滾熱唱 交管及停車資訊看這裡

相關新聞

遭受電商平台衝擊 光華商場運用實體優勢 業績增1-2成

位於台北市八德商圈的光華商場近年受電商平台等因素衝擊，業績逐年下滑，但是透過實體活動等吸引人潮，並運用實體店面優勢鞏固客...

電箱電纜老舊 板橋、內湖頻停電

新北市板橋區、北市內湖區多次停電，議員昨會勘電力設備，發現板橋江子翠地區有變電箱超過30年未換、部分高壓電纜為老舊線路。...

21名員工收賄3千萬 新北殯葬處遭監察院糾正

新北市府殯葬管理處21名員工涉犯貪汙治罪條例等罪，監委蔡崇義、王麗珍、張菊芳表示，主管監督及政風查察機制失靈，已通過糾正...

九份消防分隊獲贈災勘車 救災救護更有效能

永旭希望工程慈善協會愛心不落人後，秉持著回饋社會信念，捐贈新北市政府消防局災情勘查車，於今(19)日九份消防分隊辦理捐贈儀式，由新北市政府消防局專委陳勝照代表受贈，也期盼高性能的災情勘查車，能在九份山區狹小蜿蜒的巷道發揮作用，提高救災效能。

汐止復興公園改造走全齡化 三大主題繽紛亮相

汐止區復興公園附近都是社區大樓，居住人口密集，不過，原有的設施規劃不夠完善，而在經過新北市政府在今年初進行改造後，現在全新的公園分為三大主題，有綠地、兒童遊憩及體健設施區，長條形的全齡化公園，讓大小朋友有更舒適的休憩空間。

汐止內溝溪復育螢火蟲有成 木頭步道易壞待改善

內溝溪新北市端的步道，生態環境很好，前幾年為了打造更適合螢火蟲生長的環境，沿線也規劃生態池，並且施放幼蟲復育，現在復育有成，今年四月起，看的到螢火蟲發出點點綠光，不過，美中不足的是，沿途的步道，還有一截還是木頭做的，民眾說，經常腐蝕破損，散步經過踢到很危險，希望能夠改善。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。