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遭受電商平台衝擊 光華商場運用實體優勢 業績增1-2成

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
光華商場內的店家說，確實舉辦實體活動能夠增加買氣，但也得順應趨勢，實體、網路都要雙軌進行。記者邱書昱／攝影
光華商場內的店家說，確實舉辦實體活動能夠增加買氣，但也得順應趨勢，實體、網路都要雙軌進行。記者邱書昱／攝影

位於台北市八德商圈的光華商場近年受電商平台等因素衝擊，業績逐年下滑，但是透過實體活動等吸引人潮，並運用實體店面優勢鞏固客源。店家也說，確實透過活動滿額抽獎，能夠提高民眾購物誘因，業績至少成長1到2成。

光華商場發展協會理事長張結榮坦言，這幾年業績都是呈現下滑，不能只歸咎於電商平台，民眾消費習慣也有變化，各大市場市集都面臨衝擊，但是電子產品倚重的體驗、實際操作，以及售後相關服務，也成實體商店難被取代的優勢。

他說，慶祝光華商場搬遷到八德商圈的16周年，推出消費滿額抽獎，獎項包含市價近3萬5千元的Acer Swift Go 1 AI筆電，以及周年慶的加碼抽市價近8萬元的微星電競桌機，同時以AI科技為題，讓民眾體驗展區及專題講座等。

「艾爾直播」吳老闆表示，這十幾年變化很快、很大，疫情期間生意不錯的直播產品，與現在相比業績掉了3成，但是仍有一定的客群消費，有穩定銷售額。

另一位販售電子組件的林老闆也說，實體活動仍刺激消費，民眾來消費時想說能夠抽獎，增加購物的誘因，業績至少成長1到2成。

北市產發局商業輔導科長翁誌麟說，市府會透過定期舉辦補助案等活動投入資源，藉由店家、商圈推出抽獎，民眾也會精打細算，若消費滿額又能抽獎，確實會增加購買意願，今年11月初也會舉辦連續5周、不同主體3C Holidays活動，讓民眾留下印象後，日後3C消費時會直接聯想到八德商圈。

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