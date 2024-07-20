21名員工收賄3千萬 新北殯葬處遭監察院糾正

新北市府殯葬管理處21名員工涉犯貪汙治罪條例等罪，監委蔡崇義、王麗珍、張菊芳表示，主管監督及政風查察機制失靈，已通過糾正新北市殯葬處。民政局表示，已將現有人員重新編組，也加強政風現場督導作業及加裝監視器等，監察院糾正事項，將持續精進。

監委表示，新北市殯葬處21名員工自2020年2月1日起，以細心挑出骨灰中之雜質、加快火化速度、挑選特定時辰火化、使火化後頭骨更具完整性、協助密封骨灰罐及其他妥適處理遺體等名義，對於職務上行為收受殯葬業者交付共計3053萬餘元賄款，將公家機關辦公處所當收賄犯罪場所，嚴重損及人民權利並傷害政府公權力。

監委指出，新北市殯葬處本可及早啟用火化爐排程系統，讓民眾直接透過螢幕得知各區火化爐火化進度，以達公開透明，且建置排程系統並非難事，卻遲至去年5月1日才啟用火化爐排程系統，顯見新北市殯葬處明知相關殯葬陋習存在，可及早建置相關公開透明排程系統，減少人為操作空間，以杜絕不肖人員藉機上下其手之措施，但均未落實監督執行，實有違失。

民政局表示，殯儀館同仁收賄事件為2022年由新北市殯葬處主動移送的政風案件，殯葬處已內部檢討改善，對相關主管督導不周部分作成行政懲處，並將現有人員重新編組，加強政風現場督導作業及加裝監視器。

民政局指出，每周也對同仁宣導法令，並不定期至現場辦理端正政風查察作業，監察院所糾正的事項，殯葬處將持續精進，以便防患未然。