電箱電纜老舊 板橋、內湖頻停電

新北市板橋區、北市內湖區多次停電，議員昨會勘電力設備，發現板橋江子翠地區有變電箱超過30年未換、部分高壓電纜為老舊線路。台電表示，2周內統計板橋相關數量，並比照自來水公司規畫汰換期程；北市也會有2處汰換電纜，預計月底前完成巡檢。

新北市議員黃淑君表示，新北電力設備遍布整個城市，尤其人口密集的板橋，到處都是電力設備，隨機打開3顆變電箱，僅1顆合格，有些甚至早在1988年就設立。

黃淑君說，6月19日、27日分別在江子翠地區就發生部分區域停電，這次會勘除要求規畫電箱、電纜等電力設備汰換期程，更希望中央地方能聯手找出用電熱點，加強日常檢修、檢討電力設備更新，提升輸電效率及安全性。

台電表示，電箱內規15年就需汰換檢討，近期放寬至18年，但放寬後，只要用電沒有導致設備過熱，就不會汰換，另也有部分早期電箱放在社區地下室，如板橋東門街一帶，因有產權問題，導致設備汰換困難。

台電表示，板橋區為新北市第一電力設備密集區域，2周內將會統計區內全部電箱及逾30年的電箱數量、老舊電纜長度，並比照自來水公司規畫汰換期程。

經發局補充，每年均定期開會要求台電對新北全區停電事故及老舊電箱、電纜等設備汰換說明及提出改善方式，前一次開會為6月6日，另外為了加速搶修效率，也建立LINE群組平台橫向聯繫。

北市內湖區一個月內4度停電，其中7月17日影響逾3千住戶，北市產發局表示，本月已開停、復電資訊精進及各局處緊急應變機制會議，要求台電如遇停電應即時通報；另也請台電盤點北市醫療院所供電饋線狀況。產發局說，台電今年續辦配電系統5年升級計畫，改善配電系統強韌工程。

台電北北區營業處表示，內湖區電纜地下化達9成，為加強穩定供電，像內湖科技園區等的地下電纜設備啟動專案巡視點檢計畫，增派人力提早發現線路弱點並改善。有些供電設備運載量大，溫度高時會讓設備跳脫、燒損，會以紅外線測量，若有異常就檢修，近期會有2處汰換，預計月底前完成巡檢。