中和最大規模 錦和運動公園停車場拚9月啟用

原訂2023年完工的新北中和錦和運動公園停車場正進行工程細部收尾，未來將提供541格停車位，並擴大植樹綠化，成為中和最大規模的全智慧化綠色停車場，預計今年9月啟用。

新北市副市長陳純敬今天視察中和區錦和運動公園停車場及永和區永平國小地下停車場工程。

陳純敬說，錦和運動公園占地約3萬3000平方公尺，鄰近國民運動中心與錦和高中，距離雙和醫院約200公尺，步行到捷運萬大線也只要5分鐘，人口高度密集，原有平面停車場不敷民眾停車需求，經市府爭取中央前瞻補助，將原有平面停車場闢建為地下停車場，操場的司令台也一併重新改造為運動暖身區及社區居民社交活動空間。

陳純敬說，感謝施工團隊克服COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情缺工、地下電纜搬遷、以及配合鄰近學校考試需暫停施工等種種問題，目前正進行最後收尾。

新北市府交通局長鍾鳴時說，錦和運動公園停車場工程總經費新台幣8億3230萬元，前瞻補助2億321萬餘元，是地下2層、地上1層的全智慧化停車場，可提供541格汽車位，並擴大植樹綠化，讓停車場的地景式建築更能導入自然光線、空氣，打造全智慧化綠色停車場。

此外，交通局說，因應捷運萬大中和線永和永平國小站（LG05）完工通車後，將有大量轉乘停車需求，交通局爭取興建永平國小地下停車場工程於今年1月開工，總經費15億7000萬元，完工後可提供238格汽車停車位、692格機車停車位。

交通局表示，永平國小地下停車場工程預計8月將執行地下廢棄物開挖清運作業，交通局將持續嚴謹監督控管，並適時噴灑除臭劑，車輛載運也將以帆布覆蓋，以減少干擾周邊環境，確保公共工程品質，並將對師生及居民的影響降至最低。