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淡海輕軌遭指速度慢 新北：11月起單程縮短51秒

中央社／ 新北19日電

新北議員鄭宇恩今天說，淡海輕軌淡金北新站至新市一路站間行駛速限一度只有時速10公里；捷運局表示，正評估改善，預計11月前可將最高速限提升至60公里，單程約可減少51秒。

民進黨新北市議員鄭宇恩今天發布新聞稿表示，淡海輕軌自2018年底通車迄今已逾5年，但行駛速度緩慢形象深植人心，也常有民眾抱怨開門按鈕觸控不良，造成乘車體驗不佳。

鄭宇恩指出，淡海輕軌淡金北新站（V05）至新市一路站（V06）間因選用手動轉轍器，列車行駛速限於道岔區間100公尺內為時速10公里，以至於每當討論到輕軌，大家的直覺反應就是慢且間距長，這對吸引民眾使用大眾運輸取代私人運具相當不利。

新北市政府捷運工程局機電系統科長鄭凱元告訴中央社記者，新北市2條輕軌路線，只有淡海輕軌（V05）站至（V06）站設置手動轉轍器，原本設計考量是降級運轉時供列車調度使用，因此基於安全因素，有設定速限。

鄭凱元說，經評估後，將加裝道岔鎖固裝置，確保通過道岔達設計安全間隙，並透過提高號誌輔助限速裝置速限，就可以將最高速限提升至時速60公里，增加列車運行效率。

新北捷運局補充，目前捷運局正會同捷運公司進行改善，目前已於今年6月29日完成號誌硬體設備功能確認，預定於9月進行道岔鎖固裝置安裝測試，並預定10月進行精進後整合測試，預計11月底前完成提速，單程約可減少51秒。

車門按鈕部分，新北捷運公司說，已在民國111年採購10件國外廠商車門按鈕試用，經測試及安裝確認功能正常，並於去年完成採購車門按鈕50件，以避免缺料無法及時汰換影響營運。

鄭宇恩表示，單程耗費時間減少可提升運轉效能，可一併考量增加班距；但也要提醒捷運局，高架段提速之後，平面段如何在兼顧道路安全情況下提速將是下一階段課題。除了加速硬體改善速度，也期盼新北市府督促新北捷運公司妥善營運，善待員工、補足人力，以提供乘客更好乘車體驗。

新北捷運 淡海輕軌

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