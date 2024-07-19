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台中海洋觀光季8/3登場 大型竹編鯨魚吸睛

中央社／ 台中19日電

台中市觀旅局舉辦「2024台中海洋觀光季」8月3日登場。結合風箏衝浪體驗、海洋環境教育、水域多元體驗、音樂表演等，另展出大型竹編鯨魚，民眾可走進鯨魚內部觀賞，狂歡一夏。

台中市觀旅局今天發布新聞稿指出，「大安濱海樂園」，占地17公頃，海灘平坦寬闊、沙質柔細、海水湛藍，自102年起每年夏天在大安濱海樂園舉辦沙雕音樂季，近年因氣候變遷，導致沙灘流失嚴重而無法再以沙雕型態辦理。

觀旅局去年起適度轉型為海線觀光推廣活動方式辦理，今年也重整規劃並擴大舉辦，包裝成「2024台中海洋觀光季」，活動自8月3日至9月8日，可欣賞地景藝術，每週六日在大安港媽祖文化園區舉辦海風市集、主題音樂會

觀旅局長陳美秀表示，「2024台中海洋觀光季」邀請到國內藝術家以大安舊名「海翁」為主題，創作「鯨艷大安」，為長達12公尺、寬3.5公尺、高4公尺的竹編鯨魚，民眾觀賞時可進入到鯨魚內部。

其中將展示海廢物品，藉以宣導民眾勿將垃圾廢棄物丟入海中，危害到海洋生物，將永續環保概念深植民眾心中。

台中市 音樂會 鯨魚

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