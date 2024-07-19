豐采520仍停工中 竹縣府：持續監測鄰近道路安全

竹縣府今天說，豐采520建案工地目前仍停工中，對於目前附近道路情形，經報告顯示環境安全穩定將續監測，第三方技師也會持續解讀相關監測資訊，供民眾查看。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，豐采520建案工地仍在停工中，去年要求豐邑機構執行工地搶險計畫，確保基地附近道路公共安全，去年在9月30日搶險施工完成。

縣府說，搶險施工包含更換部分變形鋼梁，目前工務處持續把關工地各項監測作業，並委由第三方專業技師解讀數據資訊，讓附近住戶和所有民眾了解。

另對於民進黨新北市議員卓冠廷說，豐采520地下室支撐H型鋼部分彎曲，並張貼相關照片質疑豐邑偷改設計導致問題，對此縣府表示，照片是去年豐采520搶險計畫前的舊照。

工務處長戴志君表示，工務處當時已經嚴格要求豐邑執行搶險計畫，確保基地附近道路的公共安全，搶險計畫經過工務處專案小組審查通過，豐邑並在去年9月30日施工完成，也更換部分變形鋼梁，今天他也前往建案現場查看，確認現場鋼梁情形。