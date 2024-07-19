汐止內溝溪復育螢火蟲有成 木頭步道易壞待改善

內溝溪新北市端的步道，生態環境很好，前幾年為了打造更適合螢火蟲生長的環境，沿線也規劃生態池，並且施放幼蟲復育，現在復育有成，今年四月起，看的到螢火蟲發出點點綠光，不過，美中不足的是，沿途的步道，還有一截還是木頭做的，民眾說，經常腐蝕破損，散步經過踢到很危險，希望能夠改善。

內溝溪生態美，所以，汐止區忠山里更賣力打造螢火蟲的生長環境，不但在五分埤旁邊，準備兩個生態池，也買了上百隻黃緣螢幼蟲進行復育，七年時間下來，復育有成，在今年4月看的到螢火蟲發出點點綠光，里民們也趕緊把美麗景象拍下來做為紀碌。

讓里長吳國全更開心的是，不但有黃緣螢，現在好事成雙，還發現了黑翅螢也來這裡棲息，汐止內溝溪沿岸生態很好，尤其櫻花盛開，吸引好多人潮，再加上螢火蟲復育有成，不過，美中不足的是，沿線水泥仿木的步道，在與台北市交界處，有一小截還是木頭做的，木板容易腐蝕損壞，民眾說，木板年久失修都爛掉，志工來修補但也不是辦法，因為現在前後都是水泥，只差中間一小段是木板，希望也能夠都改成水泥的，比較一體成型。

忠山里長吳國全表示，內溝溪五分埤步道，當初原先是木板所做的，久了容易腐蝕非常難看，而且常常都有破洞，對散步的民眾來說非常危險，後來經過白佩如議員幫忙爭取到新北市水利局，換成了水泥仿木板跟欄杆，整體景觀都變好，安全性跟維護都更好，現在發現在靠近與台北市交界的一塊，目前還是維持木板狀態，常常地上都都會有很多坑洞，對在這邊的散步休閒的居民來講非常危險，最近也跟新北市水利局已經報備過，希望能夠把這一段，也全部換成像前後段步道的水泥地板，這樣整體的景觀會更好，大家行走上也會很方便。