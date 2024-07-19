汐止復興公園改造走全齡化 三大主題繽紛亮相

汐止區復興公園附近都是社區大樓，居住人口密集，不過，原有的設施規劃不夠完善，而在經過新北市政府在今年初進行改造後，現在全新的公園分為三大主題，有綠地、兒童遊憩及體健設施區，長條形的全齡化公園，讓大小朋友有更舒適的休憩空間。

立法委員廖先翔表示，復興里的戶籍人口有7000多人，非常多的小朋友都在復興公園玩，之前公園在遊樂設施上面比較單調，空間規劃上面比較凌亂，所以，在去年還在擔任議員的時候，就跟里長合作，爭取經費把復興公園做改造，現在全新的公園在7/1日，已經完工開放讓大家試玩，可以看到目前長條形的區域，分為3塊空間，有一個很明確區隔。

廖先翔指出，靠近活動中心的區塊，就是綠覆率比較高的一個休閒場域，中間的遊戲區，就是做一些比較共融遊具，另外，靠近新台五路的部分，就是體健設施，讓長輩運動的時候，都有器材能夠使用，每一個空間有做一個明顯的的區隔，不管在使用的舒適度或安全上都有提升，那同時都市的綠化，過去公園的樹木，大概都是一個樹穴的概念而已，現在，所有樹木下面的一個綠部空間、土壤空間都變大，讓樹木生長能夠更茂密，讓小朋友跟使用者在這邊，好可以讓這些天然的樹枝樹葉的遮陰，讓大家在公園使用我是比較舒服的。

復興里長蕭素真說，很感謝立委廖先翔的爭取，現在全新的公園分類分得很清楚，譬如說活動中心前面的區塊，常常小朋友玩跟老人在那邊散步都是會有碰撞的一個肢體的危險動作，現在區隔開，更安全，7/1日開始使用了，希望設施大家能夠一起愛護，比如說，遛狗的部分，因為遛狗他在草皮上面啦尿尿或是大號，就會把樹穴挖壞掉，希望能列一個告示牌，除了遊具的一個重量的使用，還有請勿進來面遛狗，因為如果是尿尿或大便會有痕跡，未來這麼漂亮的一個設施，會被破壞，希望大家能夠愛惜然後遵守使用規定。

廖先翔也說，來看看公園在規劃上面，有沒有哪些需要稍做改善的地方，現場也遇到了很多的小朋友跟老師，他們也都有一些意見跟建議，比如說，發現這邊的遊樂器材，可能攀爬地方，第一階對小朋友來說太高，可以把它再往下面做一些，小朋友使用上面跟安全會更好，或者是一些像搖搖床，載重的人數，好像並沒有做安全的告示、或者是排隊的一個動線等等，會收集這幾天大家是玩的那個體驗的一些意見，再反應給公所做調整。