九份消防分隊獲贈災勘車 救災救護更有效能

內溝溪新北市端的步道，生態環境很好，前幾年為了打造更適合螢火蟲生長的環境，沿線也規劃生態池，並且施放幼蟲復育，現在復育有成，今年四月起，看的到螢火蟲發出點點綠光，不過，美中不足的是，沿途的步道，還有一截還是木頭做的，民眾說，經常腐蝕破損，散步經過踢到很危險，希望能夠改善。

2024-07-19 22:19