九份消防分隊獲贈災勘車 救災救護更有效能
永旭希望工程慈善協會愛心不落人後，秉持著回饋社會信念，捐贈新北市政府消防局災情勘查車，於今(19)日九份消防分隊辦理捐贈儀式，由新北市政府消防局專委陳勝照代表受贈，也期盼高性能的災情勘查車，能在九份山區狹小蜿蜒的巷道發揮作用，提高救災效能。
有「黃金山城」美稱的九份地區擁有九份老街、黃金瀑布等著名 景點，是全台灣最熱門的觀光景點之一，全年觀光客絡繹不絕。蜿蜒的九份巷弄及狹小的街道更是一大特色，但也增加了火災搶救、救災救援的難度，此次所捐贈的災情勘查車將幫助九份分隊消防及義消同仁更快速、有效地應對災害，保護社區居民的安全，成為守護九份地區最堅實的後盾。
永旭希望工程慈善協會理事長呂文雄表示，協會積極參與地方公益，此次捐贈災情勘查車命名為「永旭23號」，代表累計捐贈23輛勤務車給全省各地消防單位，更以實際的行動反饋給台灣社會大眾。
新北市消防局專委陳勝照表示，對於永旭希望工程慈善協會慷慨捐贈深表感謝和敬佩，消防局將持續精進與突破救災救護工作技能，珍惜民間慷慨捐贈，並懷抱「感恩的心」回饋每一位新北市民，建構安心、放心的居住環境。
今天的捐贈儀式，包括地方上的里長，地方仕紳，民意代表都來共襄盛舉，市議員林裔綺在致詞時也表示，感謝永旭希望工程慈善協會的善行義舉，這台災情勘查車正符合九份的地形地貌，想必對於消防弟兄來說，將來在救災救護上將會是如虎添翼。
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