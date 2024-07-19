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淡信慈善基金會公益捐血 10個企業團體熱情響應

觀天下／ 記者廖品涵／淡水報導
淡信慈善基金會辦理的淡水有愛公益捐血活動，超過10個企業與團體共同響應，讓捐血現場熱鬧非凡。 圖／紅樹林有線電視提供
淡信慈善基金會辦理的淡水有愛公益捐血活動，超過10個企業與團體共同響應，讓捐血現場熱鬧非凡。 圖／紅樹林有線電視提供

由淡信慈善基金會辦理的淡水有愛公益捐血活動，今(19)日來到淡水水堆派出所前廣場辦理，出動3台捐血車，超過10個企業與團體共同響應，讓捐血現場熱鬧非凡，贈品袋的內容更是豐富到不行，如此也讓捐出熱血的民眾都感受到滿滿的熱情。

淡信慈善基金會董事長呂孫綾指出，血庫拉緊報，為了為緊張的血庫增添庫存量，每年淡信慈善基金會都會辦理的淡水有愛公益捐血活動，今年也不例外7月19日來到淡水水堆派出所前廣場辦理，而在基金會年年號召下，有越來越多的企業與團體響應，不僅是捐血現場熱鬧非凡，贈品袋的內容更是豐富到不行，要讓捐出熱血的民眾感受到滿滿的熱情。

在淡信慈善基金會號召下，淡水清水巖與淡水民主促進協會一同主辦活動，還有淡水信用合作社、三協成餅舖、紅樹林有線電視、淡水蓬萊老祖會、淡水玄真宮、淡水義山集應廟、新春美食餐車市集與新北市信賴姐妹會呂孫綾之友會共同協辦，就是希望共同出力催出捐血量，目標要超過往年的平均紀錄800包。

特別的是，在眾多的捐血贈品中有與伊甸基金會小作所合作的愛心咖啡盒，讓伊甸的學員們有自給自足的能力，也讓他們所產出的產品能夠用來做公益。此外紅樹林有線電視，也一起協助這場活動，搭設帳篷讓來捐血的民眾等候時能夠遮陰乘涼，也期待大家一同響應公益下，能夠充實血庫，幫助到更多需要幫助的人。

公益 捐血 淡水

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