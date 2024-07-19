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新北議員會勘老舊設備 台電：改善絕緣劣化線路

中央社／ 新北19日電

新北板橋近期2次無預警停電，民進黨市議員黃淑君今天會勘，呼籲定期檢修電力設備，加強用電安全。台電說，將改善線路絕緣劣化現象，並修剪路樹、提供築巢平台降低鳥獸碰觸。

黃淑君表示，會同市府經濟發展局、板橋區公所、台灣電力公司會勘電力設備；檢討今年6月19日、27日2次停電，發現因電力設備老舊，導致時電力設備時常損壞。

黃淑君說，板橋人口密集遍布電力設備，有變電箱逾30年未更換，部分區域高壓電纜為老舊線路。隨著電力需求高，市府及台電應通盤檢討規劃汰換期程。中央與地方聯手日常檢修，提升輸電效率及安全。

對此，台電台北南區營業處以文字回應中央社表示，板橋區江翠地區2次停電，為管線單位挖損電纜與台電比流器（用於交流電路之特殊功能變壓器）設備故障引起，多數用戶於30分鐘內復電。

台電表示，統計台北南區處轄區民國110年至今年6月底，3年半來的停電事故共690件，多數為高壓線路停電；停電原因包括自然劣化、絕緣劣化、鳥獸碰觸、樹木碰觸等。

對於黃淑君反映事項，台電說，老舊逾齡開關或變壓器等設備，將列專案計畫汰換；並針對纜線、接頭及景點熱區等用電設備加強巡檢，並輔以紅外線熱影像分析儀，及極低頻（VLF， Very Low Frequency）儀器作預防性檢測，遇異常線路設備，則列為優先改善重點。

針對鳥獸碰觸現象，台電說，將架空線路減少停電事故；並嘗試於電桿架設平台，主動提供鳥類習慣築巢，避免在線路築巢，期望以疏導取代封阻，降低停電及工安事故。

台電說，至於偶有樹木倒壓或碰觸供電線路，將督請巡修部門加強巡視及修剪路樹，或函知樹木所有權人預防性修剪。

市府經濟發展局說，每年要求台電汰換老舊電箱、電纜設備；為加速停電搶修效率，也建立社群line群組平台橫向聯繫。

對板橋區陽明街電桿歪斜，台電原已排定7月25日施工，但須停電6小時，經發局說，因適逢夏季用電尖峰，今天會勘後，里長建議延後至冬季施作。

停電 台電 經濟發展

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