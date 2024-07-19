大漢溪堤外便道通車 三重經新莊到鶯歌只要半小時
鶯歌至三重大漢溪堤外便道於18日舉行通車典禮，新北市長侯友宜表示，新莊鐵路橋至樹林館前路堤外便道7.4公里，貫穿鶯歌、樹林、板橋、新莊及三重五行政區，從鶯歌美術館出發到新北大都會公園，開車30分鐘，輕鬆暢遊河濱景點。
新北市水利局代理局長宋德仁表示，此工程雙向一快一慢車道及臨河自行車道，路寬達14公尺，鶯歌至三重的堤外道路不僅能舒緩鶯歌及樹林市區車潮，亦能連結堤內既有道路與堤外河濱園區動線，提高民眾進出河濱公園方便性及設施使用率，另自行車道可串聯河濱綠色水岸自行車路廊，北往八里淡水南至桃園暢通無阻。
已經體驗過大漢溪堤外便道的民眾表示，這條新路又大又直，確實很快，但是速限只有50公里，似乎可以再提高一些，以免尖峰塞車。
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