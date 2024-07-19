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淡海輕軌通車5年但速度緩慢 新北：將改善、11月底前完工

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
淡海輕軌通車5年，但民眾抱怨淡金北新站（V05）至新市一路站（V06）行駛速度慢。圖／鄭宇恩提供
淡海輕軌通車5年，但民眾抱怨淡金北新站（V05）至新市一路站（V06）行駛速度慢。圖／鄭宇恩提供

淡海輕軌通車5年，但行駛速度緩慢，也常遭民怨開門按鈕觸控不良，議員表示，淡金北新站至新市一路站，過去因選用手動轉轍器，行駛速度僅10公里，若更換為電動轉轍器，經評估單程約可減少51秒。新北捷運公司表示，與捷運局評估後，將加裝道岔鎖固裝置，可將最高速限提升至時速60公里，預計11月底前完成。

淡水交通壅塞，市府盼透過建設淡海輕軌、淡江大橋及淡北道路，打通交通任督二脈，改善塞車問題。淡海輕軌已通車許久，雖然方便，但不少民眾都認為輕軌行駛速度不快。

新北市議員鄭宇恩表示，過去她不斷向捷運局建議，要提升車速並改善候車環境，除陸續換新觸控不良的開門按鈕，在淡金北新站（V05）至新市一路站（V06）之間，過去因選用手動轉轍器的緣故，列車行駛速限於道岔區間100公尺內為時速10公里，若想吸引民眾多利用大眾運輸，速度部分仍不足。

鄭宇恩表示，若能將手動轉轍器更換為電動轉轍器，可將最高限速提升至時速50公里，經評估單程約可減少51秒。單程耗費時間減少可提升運轉效能，可一併考量增加班距，也提醒高架段提速之後，平面段如何在兼顧道路安全的情況下提升速度，將是下一階段的課題。

新北捷運公司表示，現正由捷運局會同公司進行改善，經評估，將加裝道岔鎖固裝置及修改號誌硬體設備，可將最高速限提升至時速60公里，已於6月29日完成號誌硬體設備功能確認，預定於9月進行道岔鎖固裝置安裝測試，並預定10月進行精進後整合測試，預計11月底前完成提速作業，使民眾搭乘上不會在非車站路段有速度緩慢的感受。

捷運公司表示，車門按鈕接觸不良部分，也已完成採購新配件，若有損壞狀況，將會陸續汰換。

新北捷運 淡海輕軌 速限

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