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雙北議員辦市政體驗營 帶孩子體驗家鄉歷史文化

中央社／ 新北19日電

台北市議員鍾佩玲、林亮君與新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈趁暑假共同舉辦首都圈市政體驗營，走訪板橋放送所與「蘆洲樂樂樂北管軒社」等，吸引近800名孩子了解家鄉歷史與文化。

民進黨新北市議員顏蔚慈今天發布新聞稿表示，與台北市民進黨籍議員鍾佩玲、林亮君和新北市民進黨籍議員戴瑋姍趁暑假共同舉辦首都圈市政體驗營，7月4日至18日帶雙北學童參訪公私部門，共舉辦23場次，吸引近800名孩子踴躍參與。

鍾佩玲說，她去年暑假辦理首都圈市政體驗營，獲大小朋友好評，今年特別邀請雙北議員夥伴共同舉辦，規劃各區特色文化體驗；像士林就有糕餅店郭元益，孩子能邊體驗製餅邊聽師傅分享台灣糕餅文化。

林亮君介紹，大同區的小紅厝博物館是全球唯一以月經為主題的博物館，帶大家一起了解關於月經的知識，期待打造不分性別與年齡的月經友善環境。

戴瑋姍說，新北有豐富多元文化底蘊，這次特別也帶小朋友參訪日治時期興建的板橋放送所，從放送廣播的古蹟搖身一變為現代劇場的創作基地，啟發孩子對歷史想像。

顏蔚慈分享，蘆洲是眾人熟知的神將故鄉，但大家可能不知道與神將一起出巡的還有百年歷史的樂樂樂軒社，孩子體驗北管演奏，不只對腳下土地有更深刻認識，也能關注多元文化。

議員 鍾佩玲

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