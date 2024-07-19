新北老舊廠房立體化都更 5年63案增逾兩萬職缺

新北市府土城區沛陂段位在產業園區內的老舊廠房進行都更及工業區立體化，今起公開展覽30日，盼引進現代化作業廠房讓傳統產業升級轉型並增加就業機會。新北市自2019年起迄今工業區立體化已審理63案、完工19案，預計共提供逾2萬1603個就業機會，創造約1322億元產值。議員江怡臻表示市府應提供優質產業發展空間，提高產業競爭力讓企業根留台灣。議員卓冠廷盼滿足AI產業需求，提升在地發展。

沛陂段老舊廠房都更基地面積共計2388平方公尺，現況為早期金屬工業廠房，作為工業辦公及廠房使用，較為老舊，且公共設施及活動空間不足，為符合產業升級及活化發展需求，透過都市更新及工業區立體化方式，更新後興建1棟地上11層、地下2層現代化作業廠房，經營金屬製品製造業，引進電腦自動化技術製程，打造現代化及多元化工業廠房，塑造優質的產業環境。

新北市議員卓冠廷表示，台商回流和國際投資增加，台灣在中美貿易戰後的工業廠房需求一直提升，特別是精密工業密集的土城工業區，希望市府能儘速推動工業區老舊廠房更新，藉由工業區立體化來增加更多廠房面積，滿足未來精密工業、AI智慧產業的需求，增加就業機會，藉此進一步提升土樹三鶯的發展。

新北市議員江怡臻表示，近年國內產業空間需求提高，早期興建的老舊廠房已經不符現代產業使用需求，新設園區緩不濟急，費用也高。推動工業區更新除鼓勵廠商根留台灣也能解決缺地限制。土城區交通便捷、地點適宜、人才濟濟，是新北市甚至國內外產業發展重鎮，未來工業區環境大幅提升後，將提供優質產業發展空間，進而提高產業競爭力。

經發局表示，新北市2019年起推動工業區立體化方案紓解北台灣工業用地不足的問題，至今已審理通過63案、完工19案，申請土地面積26.2公頃，總樓地板面積23.23萬坪，新增總樓地板面積6.5萬坪，整體投資金額為649.64億元，預計將提供逾2萬1603個就業機會，創造約1322億元產值。