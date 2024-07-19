蘆洲電纜雜亂選作示範區 新北爭取3區地下化達95%

新北市電纜地下化至今年6月達7成，不過仍有部分區域電纜附掛狀況嚴重，新北市經發局表示，已將蘆洲選為示範區，已找台電、蘆洲公所等單位開會，全面徹查纜線附掛狀況，另為維持供電穩定，已初步向台電爭取電桿下地3區示範區域，提升電纜地下化比率至95%以上，中央評估中。

經發局表示，目前選定蘆洲為示範區，已邀集台電、蘆洲區公所等單位開檢討會議，請台電全面徹查蘆洲區纜線附掛狀況，並提供重點應清整纜線的鄰里資料，讓蘆洲區公所可以先處理；另為降低因纜線附掛致公安事故發生，新北養工處每月也會開纜線清整平台會議盤點。

經發局表示，電纜地下化為將輸電線路改設於道路底下，可提升供電可靠度及供電容量大，為了維持供電穩定、推進電纜下地作業，已向台電爭取新北電桿下地3區示範區域，提升電纜地下化比率至95%以上，目前評估中，若確定再對外說明。