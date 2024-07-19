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蘆洲電纜雜亂選作示範區 新北爭取3區地下化達95%

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
經發局目前選定蘆洲為示範區，圖為蘆洲區民族路278號旁電纜尚未清整狀況。圖／新北經發局提供
經發局目前選定蘆洲為示範區，圖為蘆洲區民族路278號旁電纜尚未清整狀況。圖／新北經發局提供

新北市電纜地下化至今年6月達7成，不過仍有部分區域電纜附掛狀況嚴重，新北市經發局表示，已將蘆洲選為示範區，已找台電、蘆洲公所等單位開會，全面徹查纜線附掛狀況，另為維持供電穩定，已初步向台電爭取電桿下地3區示範區域，提升電纜地下化比率至95%以上，中央評估中。

經發局表示，目前選定蘆洲為示範區，已邀集台電、蘆洲區公所等單位開檢討會議，請台電全面徹查蘆洲區纜線附掛狀況，並提供重點應清整纜線的鄰里資料，讓蘆洲區公所可以先處理；另為降低因纜線附掛致公安事故發生，新北養工處每月也會開纜線清整平台會議盤點。

經發局表示，電纜地下化為將輸電線路改設於道路底下，可提升供電可靠度及供電容量大，為了維持供電穩定、推進電纜下地作業，已向台電爭取新北電桿下地3區示範區域，提升電纜地下化比率至95%以上，目前評估中，若確定再對外說明。

經發局補充，每年均定期開檢討會議，要求台電針對新北全區停電事故及老舊電箱、電纜等設備汰換說明及提出改善方式，前一次開會為6月6日，盼減少停電事故發生，此外為加速停電搶修效率，也建立LINE群組平台橫向聯繫。

新北市蘆洲為電纜示範區，圖為蘆洲區民族路278號旁電纜清整後。圖／新北經發局提供
新北市蘆洲為電纜示範區，圖為蘆洲區民族路278號旁電纜清整後。圖／新北經發局提供

停電 台電

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