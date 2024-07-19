殯葬處收賄3千萬遭監院糾正 新北民政局：加強督導及裝監視器

監察委員蔡崇義、王麗珍、張菊芳今表示，新北市殯葬管理處21名員工疑涉違反貪汙治罪條例等罪，經偵結起訴，主管監督及政風查察機制失靈，監院已通過糾正新北殯葬處。民政局表示，已將現有人員重新編組，也加強政風現場督導作業及加裝監視器等，監察院糾正事項，將持續精進。

民政局表示，殯儀館同仁收賄事件為2022年由新北市殯葬處主動移送的政風案件，殯葬處已內部檢討改善，對相關主管督導不周部分作成行政懲處，並將現有人員重新編組，亦加強政風現場督導作業及加裝監視器。

民政局指出，每周也對同仁宣導法令，並不定期至現場辦理端正政風查察作業，監察院所糾正的事項，殯葬處將持續精進，以防患未然。

監委今表示，殯葬處21名員工自2020年2月1日起，以細心挑出骨灰中雜質、加快火化速度、挑選特定時辰火化、使火化後頭骨更具完整性、協助密封骨灰罐及其他妥適處理遺體等名義，收受殯葬業者交付共3053萬多元賄款，屬集體且有規模計畫性犯行，且公然將公家機關辦公處所當收賄犯罪場所，嚴重損及人民權利並傷害政府公權力。