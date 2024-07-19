快訊

幼兒園性侵案…蔣萬安負面聲量爆表 好感度剩0.25

比蘋果官方划算！2024 Straight A BTS方案最高省2萬、iPad 10也能買 規則、贈品一次看

川普2.0要讓美國再次富裕 新政會演變成全球經濟災難？

板橋江翠1個月跳電2次 議員驚見18年汰換的變電箱用逾30年

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
市議員黃淑君隨機抽查電箱，發現電箱線路老舊，甚至還有使用超過30年。圖／黃淑君提供
市議員黃淑君隨機抽查電箱，發現電箱線路老舊，甚至還有使用超過30年。圖／黃淑君提供

夏季用電高峰期，新北市多區近期發生多次停電，其中板橋江翠地區上個月就發生2次。有議員今會同相關單位會勘電力設備，發現有變電箱超過30年尚未更換、部分高壓電纜為老舊線路等。台電表示，2周內統計板橋區全部電箱數量、超過30年電箱數量、老舊電纜長度，並比照自來水公司規畫汰換期程。

市議員黃淑君表示，新北人口逾400萬，電力設備遍布整個城市，尤其人口密集的板橋，到處都是電力設備，隨著都市發展，但電力設備老舊，導致常有設備損壞狀況發生，今天隨機打開3顆變電箱，僅1顆合格，有些早在1988年就設立。

黃淑君說，6月19日、27日分別在江翠地區就曾發生部分區域停電，今會勘除要求規畫電箱、電纜等電力設備汰換期程，更希望中央地方能聯手找出用電熱點，加強日常檢修，積極檢討電力設備更新，提升輸電效率及安全性，此外新北境內電桿常有傾斜狀況，或電箱占用人行通道，希望市府能積極會同工務單位共同檢討。

台電表示，電箱內規本來15年就需汰換檢討，近期放寬至18年，但放寬後，只要用電沒有導致設備過熱，就不會汰換，另外也有部分早期電箱放在社區地下室，如板橋東門街一帶，因有產權問題，導致設備汰換困難。

台電表示，板橋區為新北市第一電力設備密集區域，2周內將會統計板橋區內全部電箱數量、逾30年的電箱數量、15K老舊電纜長度，並比照自來水公司，規畫汰換期程。

新北境內電桿常有傾斜狀況，或電箱占用人行通道，議員黃淑君希望市府能積極會同工務單位共同檢討。圖／黃淑君提供
新北境內電桿常有傾斜狀況，或電箱占用人行通道，議員黃淑君希望市府能積極會同工務單位共同檢討。圖／黃淑君提供

停電 台電

延伸閱讀

影／新莊民宅成火窟！大火不僅棒球場能見 竄天濃煙連板橋江翠也目睹

8月1日上路 板橋江翠重劃增跳蛙公車路線

新北私立納骨塔啟用數量取消上限 議員齊反對

未經鑑定難強制安置 男4度走失 議員疾呼應建立機制

相關新聞

殯葬處收賄3千萬遭監院糾正 新北民政局：加強督導及裝監視器

監察委員蔡崇義、王麗珍、張菊芳今表示，新北市殯葬管理處21名員工疑涉違反貪汙治罪條例等罪，經偵結起訴，主管監督及政風查察...

板橋江翠1個月跳電2次 議員驚見18年汰換的變電箱用逾30年

夏季用電高峰期，新北市多區近期發生多次停電，其中板橋江翠地區上個月就發生2次。有議員今會同相關單位會勘電力設備，發現有變...

新北改善人行空間13處校園、捷運站獲補助 民眾盼與車爭道處優先

新北市府為改善行人環境，規劃改善13處、經費達約4.8億元，透過中央永續提升人行安全計畫獲50%約2.4億元補助，今年6...

貢寮海祭今登場一連3天搖滾熱唱 交管及停車資訊看這裡

2024新北市河海音樂季貢寮國際海洋音樂祭，今天起到21日連續3天於貢寮福隆海水浴場登場，邀請多組經典獨立樂團輪番嗨唱，...

新北兒童藝術節 市府大廳變身遊戲場

新北市政府大廳昨天傍晚迴盪著兒童歡笑聲，市府在大廳西側打造一座匯聚小怪獸的「彩虹溜滑梯」，充滿繽紛色彩與動態幾何元素，許...

貫穿五行政區 新北大漢溪堤外便道通車

新北大漢溪堤外便道昨天通車，完成堤外便道最後一塊拼圖，貫穿後一路連接三重到鶯歌，不必再匯入環漢路，車程也縮短，可望降低車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。