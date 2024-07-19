板橋江翠1個月跳電2次 議員驚見18年汰換的變電箱用逾30年

夏季用電高峰期，新北市多區近期發生多次停電，其中板橋江翠地區上個月就發生2次。有議員今會同相關單位會勘電力設備，發現有變電箱超過30年尚未更換、部分高壓電纜為老舊線路等。台電表示，2周內統計板橋區全部電箱數量、超過30年電箱數量、老舊電纜長度，並比照自來水公司規畫汰換期程。

市議員黃淑君表示，新北人口逾400萬，電力設備遍布整個城市，尤其人口密集的板橋，到處都是電力設備，隨著都市發展，但電力設備老舊，導致常有設備損壞狀況發生，今天隨機打開3顆變電箱，僅1顆合格，有些早在1988年就設立。

黃淑君說，6月19日、27日分別在江翠地區就曾發生部分區域停電，今會勘除要求規畫電箱、電纜等電力設備汰換期程，更希望中央地方能聯手找出用電熱點，加強日常檢修，積極檢討電力設備更新，提升輸電效率及安全性，此外新北境內電桿常有傾斜狀況，或電箱占用人行通道，希望市府能積極會同工務單位共同檢討。

台電表示，電箱內規本來15年就需汰換檢討，近期放寬至18年，但放寬後，只要用電沒有導致設備過熱，就不會汰換，另外也有部分早期電箱放在社區地下室，如板橋東門街一帶，因有產權問題，導致設備汰換困難。