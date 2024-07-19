新北改善人行空間13處校園、捷運站獲補助 民眾盼與車爭道處優先

新北市府為改善行人環境，規劃改善13處、經費達約4.8億元，透過中央永續提升人行安全計畫獲50%約2.4億元補助，今年6月核准通過，養工處預計明年開始動工，改善區域聚集三蘆、中和等校園、捷運站周邊較多。民眾表示許多人行道被私人占用行人需與馬路爭道，導致行走時壓力很大，盼盡速改善。議員盼新北市府友善行人政策不再只是口號、也擔心未來中央經費問題。養工處表示中央規劃4年400億，13處是第一年的第一波，未來持續針對有需要改善地點進行規畫改善。

新北市養工處本次共獲得中央13案補助，總經費達4億7765萬6千元，中央補助經費50%為2億3882萬6000元，預計於今年底完成設計審查階段，並於明年開始執行工程。13處包括三蘆區5處、中和區3處、土樹三鶯2處、淡水、林口板橋各1處，改善地點多集中於捷運站、校園等路人密集區域，包括板橋漢生東路、中和南勢角站、中和景安站、中和橋和站、三重永福國小、淡水育英國小、土城國中等。

新莊民眾表示，新北舊市區許多路段狹小，人行道或騎樓被商家商品占據或機車、汽車停放，甚至變成餐飲店煮飯的用地，不見政府取締，行人被迫走在馬路上與汽機車爭道，心理壓力非常大，「但沒被撞死政府就好像看不見！」這種路段新北不勝枚舉，希望行人被迫與汽機車爭道區域優先改善，至少有個安全的走路環境。

新北市議員顏蔚慈表示，此次新北市申請人行安全計畫多集中在人口密集區域，期盼市府的友善行人政策不再只是口號，而是能夠讓市民切實感受到改變。顏蔚慈呼籲市府，在設計施工方面要貼近市民的用路習慣，並且後續應定期養護維修。此外，市府應積極落實新開發住宅區人行環境，包括實質審查以及整體環境整合，讓開放空間真正還給行人，提升用路安全與生活品質。

議員張嘉玲則指出，中和復興區人行道雖已進行部分改善，但仍有坑洞與不平之處，尤其是從復興到捷運站的路段，里長及民眾都反映需要改善樹根竄出與電箱突出等問題。呼籲市府針對這些問題進行修繕，特別是在興南路一段及南勢角周邊的改善工程，這些地區人流密集，翻新工程對行人安全及商家都有極大幫助。有希望中央持續有經費挹注，持續優化地方建設。