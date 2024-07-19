貢寮海祭今登場一連3天搖滾熱唱 交管及停車資訊看這裡

2024新北市河海音樂季貢寮國際海洋音樂祭，今天起到21日連續3天於貢寮福隆海水浴場登場，邀請多組經典獨立樂團輪番嗨唱，現場還有60組主題攤位。瑞芳警分局在4處路口實施交通管制，會場周邊規畫汽車停車場4處、機車停車場2處，提醒民眾注意。

瑞芳警分局表示，活動期間每日9時至24時分別在「台2線與台2丙線路口」、「東北角風管處路口（總統路）」、「台2線與福隆街口」及「台2線與靈鷲山路口」4處實施交通管制，並在總統路前、總統路往基隆方向、福隆街至福隆國小路段，設置阻材，請用路人屆時行經上開路段應遵守交通安全規則，並嚴禁於沿線違規停車或臨時停車。

大眾運輸班次部分，公車接駁時間為下午1時30分至晚間10時30分（7月20日延長至晚間11時），平均每班距時15分鐘至30分鐘，並在「澳底壘球場」、「龍門運動公園」、「台塑福隆加油站」及「活動會場」4處設有上、下車點，於晚間9時停止接駁至會場。

另台鐵活動期間加開台北-福隆往返區間快車班次，班車最早抵達及最晚發車時間分別為5時26分及晚間11時55分，自福隆火車站出站後，步行自福隆街直行台2線兩側或沿左側便道右轉總統路，即可抵達會場。

瑞芳警分局表示，遊客如自行駕車，可行駛台2線、台2丙線或106縣道前往活動會場，會場周邊已規畫汽車停車場4處（澳底壘球場、龍門前運動公園、東興街及台2丙線沿線2側）、機車停車場2處（福隆國小前人行道及台2線龍門露營區至總統路開放單邊停車），可容納1940輛汽車及1670輛機車，請自駕民眾多加利用。