貢寮海祭今登場一連3天搖滾熱唱 交管及停車資訊看這裡
2024新北市河海音樂季貢寮國際海洋音樂祭，今天起到21日連續3天於貢寮福隆海水浴場登場，邀請多組經典獨立樂團輪番嗨唱，現場還有60組主題攤位。瑞芳警分局在4處路口實施交通管制，會場周邊規畫汽車停車場4處、機車停車場2處，提醒民眾注意。
瑞芳警分局表示，活動期間每日9時至24時分別在「台2線與台2丙線路口」、「東北角風管處路口（總統路）」、「台2線與福隆街口」及「台2線與靈鷲山路口」4處實施交通管制，並在總統路前、總統路往基隆方向、福隆街至福隆國小路段，設置阻材，請用路人屆時行經上開路段應遵守交通安全規則，並嚴禁於沿線違規停車或臨時停車。
大眾運輸班次部分，公車接駁時間為下午1時30分至晚間10時30分（7月20日延長至晚間11時），平均每班距時15分鐘至30分鐘，並在「澳底壘球場」、「龍門運動公園」、「台塑福隆加油站」及「活動會場」4處設有上、下車點，於晚間9時停止接駁至會場。
另台鐵活動期間加開台北-福隆往返區間快車班次，班車最早抵達及最晚發車時間分別為5時26分及晚間11時55分，自福隆火車站出站後，步行自福隆街直行台2線兩側或沿左側便道右轉總統路，即可抵達會場。
瑞芳警分局表示，遊客如自行駕車，可行駛台2線、台2丙線或106縣道前往活動會場，會場周邊已規畫汽車停車場4處（澳底壘球場、龍門前運動公園、東興街及台2丙線沿線2側）、機車停車場2處（福隆國小前人行道及台2線龍門露營區至總統路開放單邊停車），可容納1940輛汽車及1670輛機車，請自駕民眾多加利用。
新北市觀光局表示，貢寮國際海洋音樂祭今年度邀請眾多獨立音樂圈具有深遠影響力的卡司陣容，包含瑪莉咬凱利Mary Bites Kerry、Burning Island 火燒島、夕陽武士 Sunset Samurai、固定客GOODICK、icyball 冰球樂團、巴大雄、烏流oo-Lâu、TRASH、NICOLAS CAGE FIGHTER (AU) 、GOOFY STYLE（JP）、麋先生MIXER、拍謝少年Sorry Youth、P!SCO、八十八顆芭樂籽88balaz以及小舞臺共18組表演團體等。活動在沙灘兩側設立閃耀光影裝置提供拍照打卡以及火舞表演。
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