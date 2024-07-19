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解決久占車位 新北增7捷運站周邊機車格收費

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北將再增7處捷運站周邊機車格收費，圖為捷運海山站周邊收費車格。記者葉德正／攝影
新北將再增7處捷運站周邊機車格收費，圖為捷運海山站周邊收費車格。記者葉德正／攝影

北市有數萬個收費機車格，新北市目前僅土城捷運海山站、府中商圈與淡水老街商圈周邊機車格收費，為解決久占車格問題，提高周轉率，8月起新北市新增7處機車格納入收費，共3933格，皆在捷運站周邊主幹道上，每次收費20元。

新增7處包括板橋捷運江子翠站、新埔站、土城頂埔站、林口機場捷運A9站、蘆洲三民高中站、新店大坪林站、十四張站周邊主要幹道機車格。

記者昨實地到海山捷運站周邊收費車格查看，停車秩序變好，也有些許空位，有幾輛機車掛滿繳費單，車主若還沒繳費或久占，恐將付出一筆不小停車費與罰單。

新北市現有39萬餘個公有機車格，昔日機車格沒有收費，出現長期久占、被堆放雜物等亂象。府中商圈、捷運海山站與淡水老街周邊路邊1839個機車格收費後，市府統計發現，周轉率偏低車格漸有改善，不再是民眾堆放老舊機車場所。

交通局停車營運科長許芫綺表示，納入收費的格位，都是位於主要幹道，例如江子翠與新埔捷運站的文化路1段（民生路2、3段至文化路1段307巷）、文化路2段（文聖街至民生路2、3段）、民生路2段（文化路1、2段至縣民大道）、雙十路2段（文化路2段至松柏街）、雙十路3段等，巷子內車格未納入。

許芫綺強調，新北收費機車格是六都最低，新增後約1%車格要收費，出發點是強化管理，非為賺取收入。

新北交通局指出，8月起市府也推出「每日1張單」、「機車路邊停車定期票」及「行動支付繳費享折扣」三大路邊機車停車優惠，其中「機車路邊停車定期票」本月22日起開放申購，民眾30日內使用新北路邊收費車格不限次數，只要399元。

機場捷運 淡水

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