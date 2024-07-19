貫穿五行政區 新北大漢溪堤外便道通車

新北大漢溪堤外便道昨天通車，完成堤外便道最後一塊拼圖，貫穿後一路連接三重到鶯歌，不必再匯入環漢路，車程也縮短，可望降低車禍發生率。市長侯友宜、立委蘇巧慧等人出席見證，當地限速50公里，警局交通大隊長林泰裕預告，近期將安排移動式測速照相取締飆車。

侯友宜指出，鶯歌至三重堤外便道全長18.2公里，其中新莊鐵路橋至樹林館前路堤外便道長度7.4公里，貫穿鶯歌、樹林、板橋、新莊及三重5個行政區，從鶯歌美術館出發到新北大都會公園，開車約30分鐘，可暢遊河濱景點。

侯還感謝中央全額補助經費9.4億元，水利署先辦理大漢溪左岸堤防加固及右岸疏浚工程，內政部國土署協助克服重要濕地鹿角溪保育問題，兼顧河防安全、濕地保育及交通需求三贏。

水利局長宋德仁表示，該工程雙向一快一慢車道及臨河自行車道，路寬達14公尺，鶯歌至三重的堤外道路不僅舒緩鶯歌及樹林市區車潮，也能連結堤內既有道路與堤外河濱園區動線，自行車道可串聯河濱綠色水岸自行車路廊，北往八里淡水、南至桃園暢通無阻。

宋指出，為保護鹿角溪國家重要濕地，便道設置於堤頂上，閃避濕地範圍，並增設濕地導覽專用人行路廊，維護淡水河流域最重要濕地環境。

地方人士說，新北三重區往南的環漢路，因新莊段後堤外車流匯入，加劇車流量，加上號誌不多且車速快，車禍頻傳，大漢溪堤外便道開通後，可一路連接三重到鶯歌，不必再匯入環漢路，有助提升交通秩序。

蘇巧慧說，蘇貞昌任行政院長時核定9.4億元，全額補助新北市府執行大漢溪治理及堤外便道串聯計畫，完成大漢溪堤外便道最後一塊拼圖。