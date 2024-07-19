雙北交警E化 處理事故省時62%

過去交通警察現場處理事故多要紙本作業，頗為耗時，北市交通警察大隊將全面推動現場處理E化，以App處理交通事故，約可以節省62%的時間，將購足168台平板電腦。警方指出，不僅能降低民眾等候時間，也可避免後端員警人工建檔繁瑣作業；新北交通警察大隊將採購App等軟體，預計年底上線。

交通警察抵達事故現場，若紙本作業需丈量現場、手工繪圖，也須填許多表單，回到分隊，再將紙本資訊掃描、輸入電腦，過程費時，北市2022年開始推動E化，在現場直接透過平板電腦App完成建檔，同步上傳系統資料庫。

北市交通警察大隊事故組長王雅佩表示，目前有46台平板電腦配發各分隊，7月底會再驗收74台，預估明年購足168台給各分隊；過去紙本作業一件交通事故需要45分鐘，透過App一件僅約17分鐘，避免民眾在現場等候過久。

例如，多事故路口在App內就有模板底圖，警員不必每件重畫現場交通管制設施，只要填上新的人事時地物即可，電腦輸入也不必擔心警員字跡潦草，走入司法程序，法官看談話記錄表也會更清楚。

王雅佩說，目前雖有46台平板電腦供14分隊使用，以各分隊每一班4小時出勤，在外有3到4個警網，但平板需充電，要輪著用使用，現階段還須紙本輔助；預估購足168台平板電腦，各分隊至少可配發8台以上，繁重轄區如中山、大安和內湖分隊也會配發較多台，現場處理全面E化作業。

新北警交通大隊表示，目前警方處理交通事故仍由警員現場初步手繪，回警局後再透過電腦繪圖軟體畫正式圖，或直接將現場圖掃瞄建檔。為邁向E化，採購現場處理App及繪圖軟、硬體，預計今年底前會上線。