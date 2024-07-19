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嚴重超速吃雙罰單 雙北開罰暴增

聯合報／ 記者鍾維軒葉德正／連線報導
交通部去年6月修法，將超速60公里為危險駕駛下修為40公里，裁罰件數暴增近5倍。圖／聯合報系資料照
交通部去年6月修法，將超速60公里為危險駕駛下修為40公里，裁罰件數暴增近5倍。圖／聯合報系資料照

交通部去年6月30日修正嚴重超速的「危險駕駛」處罰標準，從行車速度超過規定的最高時速60公里下修為40公里，修法上路滿周年，雙北嚴重超速都較去年同期增4.9倍，還有民眾在同道路被連續開罰13次，罰鍰累計15萬6千元。雙北裁決單位均指出，許多民眾不知新規上路，加嚴法令外，還要透過教育宣導，遏止危險駕駛。

修法前，北市去年1月至6月嚴重超速60公里開罰672件，修法後，今年1月至6月嚴重超速40公里開罰3972件；新北去年上半年1166件，今年同期則為6933件。

每天開車上班的通勤族王先生認為，超速40公里確實很危險，國道最高速限110公里已經很快，要達到危險駕駛等於要開高達150公里，他支持開罰；林小姐則說，最擔心蛇行鑽車的汽、機車駕駛與砂石車超速，載著重物只要超速10公里就很難煞住，應該更要嚴罰。

北市交通事件裁決所表示，若車速超過最高速限40公里，舉發機關會開2張同時間及同地點的嚴重超速罰單，1張針對駕駛人處以罰鍰、1張針對車主處以扣牌6個月處分，今年1到6月就扣牌達2087件。

裁決所指出，行政罰無「一罪二罰」問題，違規地點相距6公里以上、時間相隔6分鐘以上或行經1個路口以上，得連續舉發，就曾有民眾在同道路被連續開罰13次，罰鍰累計15萬6千元，因未到案處理已註銷牌照，並移送強制執行。

違規數量暴增，北市裁決所坦言，許多民眾不知新規上路，會持續在官網Q&A、跑馬燈、資訊可變標誌（CMS）等處向民眾宣導，並適時以新聞稿或安排電台專訪，提供相關宣導訊息。

不過，若以同樣「超速40公里」為標準，北市去年1到6月超速40公里為5519件，與今年1至6月3972件相比，反而下降1547件、約28%，新北去年1到6月9507件，今年1到6月6693件，則減少2814件、29.5%。

「修法還是有遏阻效果。」新北市交通裁決處長李忠台直言，除了「超速40公里」案件數下降，今年1到6月違規超速總件數25萬9178件，也較去年同期減少6.3%；加嚴相關法令只是一個方法，提升交通安全還要透過教育、工程與執法等方式多管齊下，才能減少事故與傷亡發生。

北市裁決所違規裁罰課長吳素禎說，現在法規上路不久，需要再觀察，將以全國數據分析釐清。

修法 速限

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