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侯友宜：公務員怕給方便變圖利 招標要公開透明

中央社／ 新北18日電
新北市政府18日攜手法務部廉政署舉辦「新北智慧城市企業服務廉政平台交流座談」，市長侯友宜（左3）出席時強調除了企業服務廉政平台，市府重要開發及工程採購等重大案件，也都需納入廉政及法務、政風等單位監督。中央社
新北市政府18日攜手法務部廉政署舉辦「新北智慧城市企業服務廉政平台交流座談」，市長侯友宜（左3）出席時強調除了企業服務廉政平台，市府重要開發及工程採購等重大案件，也都需納入廉政及法務、政風等單位監督。中央社

新北市長侯友宜今天表示，企業最怕政府不簡政便民，處處為難；公務員最怕給方便變成圖利。兩者平衡上就是要過程公開透明並能接受檢驗；招標達一定金額就要廉政單位加入。

新北市政府今天偕同法務部廉政署，於台北遠東通訊園區舉辦「新北智慧城市企業服務廉政平台企業誠信永續前行交流座談」，侯友宜致詞表示，希望地方和中央攜手營造廉能優質投資環境，促進國家與企業永續發展。

侯友宜依其行政經驗表示，公務員需要嚴守行政流程確保合法性及正當性，保護自己，但繁文縟節下就易造成行政效率不彰，對企業造成困擾，可能申請建照或環評就要拖兩三年沒結果，企業也做不了事。

他表示，企業最怕是政府不簡政便民，處處為難，但公務員最怕就是給方便卻變成圖利，兩者要取得平衡點，就是要過程公開透明並能接受檢驗。

他表示，採購法規定有其標準，例如最有利標，就是要全程錄影錄音，原則上不要有特例，但不是不能開特例，若要開特例之門，請記得要把原因、緣由及時空環境、背景說明清楚，若改變了，就可成了後來的準則。

他表示，新北市有很多重大開發，重大工程的採購和發包，一定要公開透明，招標達一定金額，就要廉政單位要加入審查，若是最有利標，也要清楚告知大家審查委員的意見。

他表示，他市長任內共花了新台幣約2000億元蓋捷運，要增加財源就需推捷運聯開案，因此，當初在推十四張聯開案時就要求前廉政署長、法務部長鄭銘謙成立廉政平台，請廉政署派員督導。

侯友宜強調，除了企業服務廉政平台，市府的重要開發及工程採購等重大案件，都需納入廉政及法務、政風等單位的監督，藉公正嚴格把關，提供民眾最優質的服務品質。

侯友宜 公務員 廉政署

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