淡水公司田溪驚見大量白泡泡 新北稽查人員沿線追查發現「不明排水道」

新北市淡水公司田溪貫穿淡海新市鎮，有民眾今發現溪中有大量泡沫疑遭偷排。新北環保局說，稽查人員今採水檢測未有急毒性反應，但測出不應有的介面活性劑，初步推測為社區清潔劑或社區消防測試泡沫。議員鄭宇恩說，環保局找到疑似汙水來源的涵管，但圖資不足造成追查困難，要求水利局建置管線圖資與環保單位共享。

民眾今早發現公司田溪有大量泡沫向下沖刷，疑遭偷排通報環保局。環保局現場採水快篩，檢測水值化學需氧量、銅、鎳、六價鉻、鋅，未有急毒性反應，而水色透明清澈，pH值為8.18，但介面活性劑測出0.5mg/L，照理說附近住宅皆已接汙水管，雨水排不應測出介面活性劑。

環保局說，從水路方向推測，白色泡沫可能來自社區清潔劑或社區消防測試泡沫，今已沿上游查核，該區皆為社區大樓，稽查人員盤查當地社區外，也橫向聯繫消防局，不過消防局說，近期未接獲社區大樓申報消防測試。

環保局指出，稽查人員沿線追至濱海路1段林子溪水路旁，發現有一不明排水道，進管勘查後發現整管道布滿泡沫，但該管線並無圖資可參考，後續將待泡沫消弱，放入自走車進管追查汙染來源，若查獲違反環保法令將依法查處。