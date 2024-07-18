新北市揪ACGE業者 盼年底前成立電競產業總會
新北市政府近年鼓勵ACGE（動畫、漫畫、遊戲、電競）相關產業發展，進而邀集威剛科技等30家業者籌組「新北市電競產業總會」。經發局表示，現正擴大邀請企業加入，預定年底前正式成立。
經發局長何怡明向中央社表示，ACGE「動畫（Anime）、漫畫（Comic）、遊戲（Game）、電競（E-sport）」等相關產業在新北蓬勃發展，許多國際大廠都落腳新北，尤其是電競動畫等產業以中和為重心，因此，市府看好ACGE產業發展。
她表示，ACGE產業不是單純在電競或動畫等方面發展，而是進而帶動資通訊相關產業的發展，市府不僅在三重區設置電競基地，更進而整合相關業者籌組總會。
她表示，在市府邀集下，已有威剛科技、微星科技、宇峻奧汀、天火數位、昱泉國際、鍇睿國際等企業參與籌組「新北市電競產業總會」，以協助產業進行資源整合、技術與異業合作，透過產官學界強強聯手，創造群聚效益，鏈結ACGE企業與學術能量，打造更完善的電競產業鏈。
她強調，這是首個由地方政府籌組的ACGE的產業結盟社團，預計8月送案申請，可望於今年底正式成立，歡迎各企業及大專院校共襄盛舉，齊力推動新北電競產業發展。
經發局表示，為展現新北硬體製造、軟體研發等產業優勢，將參與7月25日至29日舉辦的第6屆台灣國際電玩電競產業展，這是台灣最大規模的ACGE展覽，市府將與昱泉國際等業者打造「新北ACGE形象館」，歡迎大家參觀並享受電競科技新樂趣。
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