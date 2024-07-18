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「旅跑平溪」追火車趣 到商圈消費集貼贈好禮

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪商圈首次結合追火車意象、商圈美食補給與礦鄉文化導覽，推出特色平溪旅跑，在7月21日及7月27日走跑開玩。圖／觀天下有線電視提供
平溪商圈首次結合追火車意象、商圈美食補給與礦鄉文化導覽，推出特色平溪旅跑，在7月21日及7月27日走跑開玩。圖／觀天下有線電視提供

平溪商圈首次結合追火車意象、商圈美食補給與礦鄉文化導覽，推出特色平溪旅跑，在7月21日及7月27日走跑開玩，另外在7月20日起，在平溪三大商圈還推出消費集貼贈活動，商圈歡迎遊客暑假來一趟平溪追火車小旅行。

跑步追上火車有可能嗎？！在平溪商圈內這個答案是：有機會。平溪線有台灣最慢火車美名，在平溪商圈內的菁桐與平溪老街間的鐵道旁小徑，獨特的火車陪跑風景，吸引許多旅客穿梭，這個夏日平溪商圈邀請遊客從菁桐站起跑，歷史同追逐。

平溪鄉魅力商圈理事長王聖凱表示，在特色旅跑外，商圈從7月20日起至8月5日有消費集貼贈活動，紅色貼紙加黃色貼紙各1或是同色3張，都可以兌換活動限定磁鐵開瓶器1枚，限量1000枚，換完為止。

新北市政府資訊中心同場加碼商圈活動，推出商圈限定打卡領百元新北幣的超值好康，活動共計發放超過3000人以上，歡迎全家大小到平溪領好康。

平溪 火車 美食 老街 鐵道

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