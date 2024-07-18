台灣公益聯盟到偏鄉 與雙溪外柑社區長者共學共餐

為了陪伴偏鄉長者，讓他們願意走出家門和社區互動，雙溪區公所媒合台灣公益聯盟，今（18）日到雙溪外柑社區與長者進行共學共餐活動，教長者運用手做，訓練手部的靈活度，也展現長者的創意，當中也有不少是老夫老妻結伴參加，共同學習也有共同話題，增加生活樂趣。

為讓長者走出家門與社區鄰里互動、相互陪伴，促進其身心健康，台灣公義聯盟到偏鄉，設計了手作課程，讓長者一起「共學」，經由動動腦、動動手的課程，製作成獨一無二的馬賽克相框，看得出來長者們都很有成就感。

雙溪區區長林銚傑表示，感謝台灣公益聯盟今天到外柑里和銀髮長輩進行共學和共餐的活動，讓長者走出家門學習手做課程，藉由互相陪伴，讓偏鄉長者充實晚年生活。

台灣公益聯盟永續發展部組長陳菀竹說，透過共學活動除了讓長者訓練專注力，訓練小肌肉和手眼協調力，更盼提高社區長者社會參與動機，讓長者都願意走出家門，參與社區活動。